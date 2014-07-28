Додано: Чет 05 кві, 2018 17:51

Всем привет.Смотрю - трамвай тронулся, чайку налили, молодцы, сегодня приятно было с ними проехаться.А у нас...

Для начала поздравляем победителей, ой он у нас один на все варианты.Молодец, причём лидерство держит с прошлого года, шарит.

Далее. голосовалка старая ушла в лету, она конечно с учётом игры нбу, не вписалась в наши представления о развитии ситуации.Ну та й ладно.

Далее продолжаем уже в сложившихся реалиях.Источник курса остаётся прежний, я считаю что хоть и история показала некоторое отклонение, но общий ход вполне отражает действительность и искать другое шило на мыло нет смысла.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.