А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...
https://finance.i.ua/ Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00.
Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но 1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка) 2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99 3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю. 4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 ... и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99
справедливости ради - действительно так; в среднем где-то над 26-ю и танцевали несколько копийчужек, по крайней мере "внутри дня" то ли 12, то ли 11 марта, а 13-го уже точно курс отскокнутый был. Только почему-то ни архив миняйла, ни минфина тоже не показывают этого.
Vitl написав:в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90
это наверно это все-таки = локальные "приемы" были, недолго.
А насчет курса на 01.04 (тот что в первой таблице) - курс 26.40 - тоже какой-то нереальный, даже в наших барыжных обменниках в Одессе было поголовно около 26.2. Но тут - получается, все в еще бОльшем пролете со своей кофейной гущей.
А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...
https://finance.i.ua/ Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00.
Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но 1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка) 2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99 3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю. 4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток
Пофиксил
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Всем привет.Смотрю - трамвай тронулся, чайку налили, молодцы, сегодня приятно было с ними проехаться.А у нас... Для начала поздравляем победителей, ой он у нас один на все варианты.Молодец, причём лидерство держит с прошлого года, шарит. Далее. голосовалка старая ушла в лету, она конечно с учётом игры нбу, не вписалась в наши представления о развитии ситуации.Ну та й ладно. Далее продолжаем уже в сложившихся реалиях.Источник курса остаётся прежний, я считаю что хоть и история показала некоторое отклонение, но общий ход вполне отражает действительность и искать другое шило на мыло нет смысла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я тоже недавно писал, что при существующем росте цен отпустить ещё и доллар смерти подобно.Сейчас у всех на устах дикие цены.По многим позициям совпало сезонное подорожание с повышением цен на энергоносители и повышением зарплат переложенным в конечном итоге на потребителя.В сумме впечатление полного пипеца.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.
НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН
Я тоже недавно писал, что при существующем росте цен отпустить ещё и доллар смерти подобно.Сейчас у всех на устах дикие цены.По многим позициям совпало сезонное подорожание с повышением цен на энергоносители и повышением зарплат переложенным в конечном итоге на потребителя.В сумме впечатление полного пипеца.
повышение зарплат? пока не спасает ситуацию
Долги населения за услуги ЖКХ приблизились к 40 млрд грн
повышением зарплат переложенным в конечном итоге на потребителя.
повышение зарплат? пока не спасает ситуацию
В данном контексте им вв то, что повышение зарплат в большинстве случаев осуществляется предприятиями за счёт повышения цен на продукцию, что в конечном итоге оплачивают всё те же покупатели. Т е мы столкнулись с очень хитропопым правительством, кот столкнуло нас всех, мол вы сами повышайте и сами оплачивайте, а мы только налогов больше с вас ещё слупим с больших сумм.Уже и на пенсии хотят переложить подобную идею, чтобы их не платить, хотят обязать детей содержать родителей.На первый взгляд - благородное предложение, что тут скажешь, а если разобраться, то ой ой ой...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.