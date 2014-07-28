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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:00

  prodigy написав:
  Vitl написав:Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.


НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН

пока что есть откуда черпать валюту


Обычно приводят две цифры - выкупил и продал, или оговаривают что это разница.У банков - это вообще ноу коммент, т к там мы абсолютно не знаем зачем и что делается, приведение валютных нормативов, продажа клиентами на покупку овгз и т д и т п.У населения - это да, но 381 за квартал - не впечатляет, совсем не много.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:15

  Vitl написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.


НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН

пока что есть откуда черпать валюту


Обычно приводят две цифры - выкупил и продал, или оговаривают что это разница.У банков - это вообще ноу коммент, т к там мы абсолютно не знаем зачем и что делается, приведение валютных нормативов, продажа клиентами на покупку овгз и т д и т п.У населения - это да, но 381 за квартал - не впечатляет, совсем не много.


За даними НБУ, в березні НБУ продав на міжбанку 134 млн дол (в цілому за І квартал - 430,8 млн дол), а викупив - 510 млн дол (в цілому за І квартал - 1,19 млрд дол). Таким чином, позитивні сальдо інтервенцій Нацбанку в березні становило 376 млн дол, а загалом за І квартал - 757 млн дол.
За даними НБУ, в березні банки продали населення готівкової валюти на 716 млн дол, а купили - 821 млн дол. Таким чином, чистий продаж готівкової валюти населенням для банків склав 105 млн дол (в цілому за І квартал - 381 млн дол).
prodigy
 
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