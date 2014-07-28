Додано: Чет 05 кві, 2018 22:25

prodigy



За даними НБУ, в березні НБУ продав на міжбанку 134 млн дол (в цілому за І квартал - 430,8 млн дол), а викупив - 510 млн дол (в цілому за І квартал - 1,19 млрд дол). Таким чином, позитивні сальдо інтервенцій Нацбанку в березні становило 376 млн дол, а загалом за І квартал - 757 млн дол.

За даними НБУ, в березні банки продали населення готівкової валюти на 716 млн дол, а купили - 821 млн дол. Таким чином, чистий продаж готівкової валюти населенням для банків склав 105 млн дол (в цілому за І квартал - 381 млн дол).





Вот это привычная сводка, по которой не возникает вопросов.

Кстати, вот по ходу задумывался над таким...Вот выкупили банки, ну и что, оборот не более, к резервам и дефициту валюты мало отношения.Потом вспомнилось про заробитчан.Недавно пересчитали. что оказывается они в несколько раз больше привозят валюты чем ранее считали.Ну надо же раздуплились.К чему бы всё это.Мне понятно. что как раз к тому чтобы создать иллюзию, что валюту можно черпать и черпать, и мвф нам оказывается уже не нужен и валюты валом.Только нюанс, а что заробитчане валюту зарабатывают прямиком в звр получается.Нет конечно, они получают гривну за неё.А если гривна им будет напечатана необеспеченная, то через время будет виток девала.Если гривна обеспеченная, то такой обмен он как бы ничего не даёт в результате.Это не есть прибыль.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.