Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11

Пару слов.

Говорить, что НБУ выкупил у банков всё же неточно. Выкупили у экспортёров, аграрников. У банков своей валюты в общем-то нет. Ну, кроме ситуации 2015-16 гг., когда они пополняли уставной капитал. Так что такой выкуп по низкому курсу это ограбление экспортёров и населения.



Vitl, точности ради, пересчёт поступлений от заробитчан по новой методике дал всё же увеличение не в разы, а процентов на 20-30 (точно цифры не помню, а искать неохота).



По постам orest"а на курс.ком (на кот. он дал ссылку и следующий) небольшое уточнение.

Майские, конечно, не Рождество и не Пасха, но всё же какие-никакие праздники. Отмечать будут заметно слабее, но всё же будут. И во всякие Египты-Турции тоже поедут, несмотря на то что в этом году выходные разорваны. И зарплаты в первых числах , по-моему, мало кто получает.



С газом-электрикой, возможно, формулы не совсем хороши и их надо уточнять, но тем не менее цены для физиков и юриков заметно отличаются и сегодня, что не есть хорошо. И когда повышали цены на газ-электрику, один из основных аргументов было выравнивание цен дабы избежать жульничества с поставками юрлицам по ценам для физиков. Не говоря уж о том, что это вообще не правильно - для оптовых покупателей (промышленность) цена должна в принципе быть ниже, чем для розницы (физлица). А у нас всё наоборот.



Что касается роста цен.

orest, Вы рассматриваете как основную причину "корупційно-клептократичний устрій (стосується в основному газу-тепла-електроенергії і їх доставки-транспортування-розподілу, штовхають в ріст практично все інше) та валютні матраси " (возможно, просто из-за нежелания подробно расписывать на форуме).

Но, по-моему, всё же важнее другие 2 причины - рост мировых цен на энергоресурсы и постепенное встраивание Украины в глобальный мир. Экспорт с/х заметно растёт (и не только зерна и семечек), в результате уменьшается количество продуктов в Украине и, в любом случае, мы постепенно приближаемся к выравниванию внутренних и внешних цен.

Ну, и, безусловно, влияет весьма быстрый рост номинальных зарплат при довольно слабом росте производства товаров.



P.s. Кстати, сильно удивил сегодняшний объём торгов на МБ - по-моему, абсолютный рекорд. Почему-то в трамвае об этом ни слова.