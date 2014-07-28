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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:00
prodigy написав: Vitl написав:
Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.
НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН
пока что есть откуда черпать валюту
Обычно приводят две цифры - выкупил и продал, или оговаривают что это разница.У банков - это вообще ноу коммент, т к там мы абсолютно не знаем зачем и что делается, приведение валютных нормативов, продажа клиентами на покупку овгз и т д и т п.У населения - это да, но 381 за квартал - не впечатляет, совсем не много.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:15
Vitl написав: prodigy написав: Vitl написав:
Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.
НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН
пока что есть откуда черпать валюту
Обычно приводят две цифры - выкупил и продал, или оговаривают что это разница.У банков - это вообще ноу коммент, т к там мы абсолютно не знаем зачем и что делается, приведение валютных нормативов, продажа клиентами на покупку овгз и т д и т п.У населения - это да, но 381 за квартал - не впечатляет, совсем не много.
За даними НБУ, в березні НБУ продав на міжбанку 134 млн дол (в цілому за І квартал - 430,8 млн дол), а викупив - 510 млн дол (в цілому за І квартал - 1,19 млрд дол). Таким чином, позитивні сальдо інтервенцій Нацбанку в березні становило 376 млн дол, а загалом за І квартал - 757 млн дол.
За даними НБУ, в березні банки продали населення готівкової валюти на 716 млн дол, а купили - 821 млн дол. Таким чином, чистий продаж готівкової валюти населенням для банків склав 105 млн дол (в цілому за І квартал - 381 млн дол).
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:25
prodigy
За даними НБУ, в березні НБУ продав на міжбанку 134 млн дол (в цілому за І квартал - 430,8 млн дол), а викупив - 510 млн дол (в цілому за І квартал - 1,19 млрд дол). Таким чином, позитивні сальдо інтервенцій Нацбанку в березні становило 376 млн дол, а загалом за І квартал - 757 млн дол.
За даними НБУ, в березні банки продали населення готівкової валюти на 716 млн дол, а купили - 821 млн дол. Таким чином, чистий продаж готівкової валюти населенням для банків склав 105 млн дол (в цілому за І квартал - 381 млн дол).
Вот это привычная сводка, по которой не возникает вопросов.
Кстати, вот по ходу задумывался над таким...Вот выкупили банки, ну и что, оборот не более, к резервам и дефициту валюты мало отношения.Потом вспомнилось про заробитчан.Недавно пересчитали. что оказывается они в несколько раз больше привозят валюты чем ранее считали.Ну надо же раздуплились.К чему бы всё это.Мне понятно. что как раз к тому чтобы создать иллюзию, что валюту можно черпать и черпать, и мвф нам оказывается уже не нужен и валюты валом.Только нюанс, а что заробитчане валюту зарабатывают прямиком в звр получается.Нет конечно, они получают гривну за неё.А если гривна им будет напечатана необеспеченная, то через время будет виток девала.Если гривна обеспеченная, то такой обмен он как бы ничего не даёт в результате.Это не есть прибыль.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:11
Пару слов.
Говорить, что НБУ выкупил у банков всё же неточно. Выкупили у экспортёров, аграрников. У банков своей валюты в общем-то нет. Ну, кроме ситуации 2015-16 гг., когда они пополняли уставной капитал. Так что такой выкуп по низкому курсу это ограбление экспортёров и населения.
Vitl, точности ради, пересчёт поступлений от заробитчан по новой методике дал всё же увеличение не в разы, а процентов на 20-30 (точно цифры не помню, а искать неохота).
По постам orest"а на курс.ком (на кот. он дал ссылку и следующий) небольшое уточнение.
Майские, конечно, не Рождество и не Пасха, но всё же какие-никакие праздники. Отмечать будут заметно слабее, но всё же будут. И во всякие Египты-Турции тоже поедут, несмотря на то что в этом году выходные разорваны. И зарплаты в первых числах , по-моему, мало кто получает.
С газом-электрикой, возможно, формулы не совсем хороши и их надо уточнять, но тем не менее цены для физиков и юриков заметно отличаются и сегодня, что не есть хорошо. И когда повышали цены на газ-электрику, один из основных аргументов было выравнивание цен дабы избежать жульничества с поставками юрлицам по ценам для физиков. Не говоря уж о том, что это вообще не правильно - для оптовых покупателей (промышленность) цена должна в принципе быть ниже, чем для розницы (физлица). А у нас всё наоборот.
Что касается роста цен.
orest, Вы рассматриваете как основную причину "корупційно-клептократичний устрій (стосується в основному газу-тепла-електроенергії і їх доставки-транспортування-розподілу, штовхають в ріст практично все інше) та валютні матраси " (возможно, просто из-за нежелания подробно расписывать на форуме).
Но, по-моему, всё же важнее другие 2 причины - рост мировых цен на энергоресурсы и постепенное встраивание Украины в глобальный мир. Экспорт с/х заметно растёт (и не только зерна и семечек), в результате уменьшается количество продуктов в Украине и, в любом случае, мы постепенно приближаемся к выравниванию внутренних и внешних цен.
Ну, и, безусловно, влияет весьма быстрый рост номинальных зарплат при довольно слабом росте производства товаров.
P.s. Кстати, сильно удивил сегодняшний объём торгов на МБ - по-моему, абсолютный рекорд. Почему-то в трамвае об этом ни слова.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54
ЛАД
1 по росту цін я назвав два основних чинники: бажання кількох … поважних людей заробити ще більше, що в свою чергу тягне ріст цін на все решта та джерело фінансів під цей ріст. Якщо зупиниться ріст цін на енергію і її джерела чи закінчаться валютні заощадження, які дають змогу виплачувати «хотілки» продавців – все припиниться, цілком можливо новою революцією
2 щодо цін на газ, як населення має виплачувати ще більшу ціну? Тут проблема зовсім в іншому. Я не раз про це писав, повторюватися не буду (бажаючі можуть пошукати дописи, де йшлося про перепис населення). Знаєте чому мед реформа – кістка в горлі? Тому що це фактично перепис населення, ВСІ мають підписати договір з лікарем. Що станеться, якщо в кінці року відсотків 30 населення віком від 50 років не підпишуть і в процесі вияснення виявиться, що їх фізично давно не існує? А це джерело мільйонів кубометрів газу для тіньової торгівлі і зловживань і не тільки. Почитайте, як сформувалися мільярди боргу по ЖКГ і як під цим соусом банкротяться і віджимаються ТЕЦ і тд... Повертатися більше не буду до цього, я вже якось натякав про реалії перебігу перших місяців війни…
3 по сг і інтеграції, глобалізації. Все трохи не так, врожайність росте, фактичне населення країни стрімко скорочується, причина далеко не в нестачі для внутрішнього ринку. Чому ми імпортуємо багато мяса крім курятини і у нас постійні незрозумілі спалахи захворювання то свиней то ВРХ там де щось помаленьку відновлюється? Хоча б луцький Пан курчак, потужну свиноферму закрили через хвороби, а курятина далі працює… РУДЬ переплавлює білоруське масло під свою лейбу і не париться де взяти молоко… Якщо б люди перестали купувати ту антибіотичну курку по 100 грн за кг, такої ціни б не було, але альтернативи немає, бо дрібного фермера з домашньою курочкою не знайдеш.
Все коротко і в двох словах. Рити загальнодоступний фактаж не маю часу. Та й написання великих ґрунтовних речей забирає час, а толку?
Усіх з прийдешнім Великоднем. Смачної паски, запашної ковбаски.Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:10
orest написав:
ВСІ мають підписати договір з лікарем. Що станеться, якщо в кінці року відсотків 30 населення віком від 50 років не підпишуть
Честно говоря ни я, ни вся моё семья не имеют понятия, где сидел наш участковый врач, больше того я не совсем уверен где находится наша районная поликлиника.
Возможно для получения какого-нибудь больничного листа это важно, но для самозанятого населения зачем нужен больничный.
Есть список знакомых профильных врачей, если что, то созваниваешься, платишь сразу в руку копеечку, и врач с высокой степенью заинтересованности смотрит анализы, пытается тебе помочь.
Я думаю процентов 15-20 населения никогда и не были в своей поликлинике.
И мой прогноз - до конца этого года максимум половина населения заключит договора с врачом, зная инертность нашего населения.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:34
orest написав:
Знаєте чому мед реформа – кістка в горлі? Тому що це фактично перепис населення, ВСІ мають підписати договір з лікарем.
Насправді ні. Ніякого зобов"язання підписати декларацію немає. Підписати мають ті, хто планує користуватися послугами поліклінік. Ті, хто наприклад, звертається у приватні - так і будуть там обслуговуватись. Лікарняні, кому вони треба, виписують і вони. То ж тут ніякої аналогії з переписом населення
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