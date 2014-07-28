Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54

1 по росту цін я назвав два основних чинники: бажання кількох … поважних людей заробити ще більше, що в свою чергу тягне ріст цін на все решта та джерело фінансів під цей ріст. Якщо зупиниться ріст цін на енергію і її джерела чи закінчаться валютні заощадження, які дають змогу виплачувати «хотілки» продавців – все припиниться, цілком можливо новою революцією2 щодо цін на газ, як населення має виплачувати ще більшу ціну? Тут проблема зовсім в іншому. Я не раз про це писав, повторюватися не буду (бажаючі можуть пошукати дописи, де йшлося про перепис населення). Знаєте чому мед реформа – кістка в горлі? Тому що це фактично перепис населення, ВСІ мають підписати договір з лікарем. Що станеться, якщо в кінці року відсотків 30 населення віком від 50 років не підпишуть і в процесі вияснення виявиться, що їх фізично давно не існує? А це джерело мільйонів кубометрів газу для тіньової торгівлі і зловживань і не тільки. Почитайте, як сформувалися мільярди боргу по ЖКГ і як під цим соусом банкротяться і віджимаються ТЕЦ і тд... Повертатися більше не буду до цього, я вже якось натякав про реалії перебігу перших місяців війни…3 по сг і інтеграції, глобалізації. Все трохи не так, врожайність росте, фактичне населення країни стрімко скорочується, причина далеко не в нестачі для внутрішнього ринку. Чому ми імпортуємо багато мяса крім курятини і у нас постійні незрозумілі спалахи захворювання то свиней то ВРХ там де щось помаленьку відновлюється? Хоча б луцький Пан курчак, потужну свиноферму закрили через хвороби, а курятина далі працює… РУДЬ переплавлює білоруське масло під свою лейбу і не париться де взяти молоко… Якщо б люди перестали купувати ту антибіотичну курку по 100 грн за кг, такої ціни б не було, але альтернативи немає, бо дрібного фермера з домашньою курочкою не знайдеш.Все коротко і в двох словах. Рити загальнодоступний фактаж не маю часу. Та й написання великих ґрунтовних речей забирає час, а толку?Усіх з прийдешнім Великоднем. Смачної паски, запашної ковбаски.