mephala написав:так шо как два пальца об асфальт что у кого нет ИД-карты после 2020 года идут мимо банок.
Да это всё пугалки. Пока выдано карточек больше миллиона, есть определенное ограничение по мощностям выпуска карточек и по пропускной способности пунктов в миграционных службах, по количеству штатных сотрудников этих служб. В лучшем случае за год смогут выдать миллиона два карточек, и то это с очередями и криками про поганый сервис. Если к 2020 году обеспечат процентов 25 населения, это будет победа.
mephala написав:так шо как два пальца об асфальт что у кого нет ИД-карты после 2020 года идут мимо банок.
Да это всё пугалки. Пока выдано карточек больше миллиона, есть определенное ограничение по мощностям выпуска карточек и по пропускной способности пунктов в миграционных службах, по количеству штатных сотрудников этих служб. В лучшем случае за год смогут выдать миллиона два карточек, и то это с очередями и криками про поганый сервис. Если к 2020 году обеспечат процентов 25 населения, это будет победа.
Последнее. что мне попадалось, это возможность иметь оба .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД Vitl, точности ради, пересчёт поступлений от заробитчан по новой методике дал всё же увеличение не в разы, а процентов на 20-30 (точно цифры не помню, а искать неохота).
И я подумал, что может быть ошибся.оказалось, что нет. https://rian.com.ua/analytics/20180322/1033512310.html Всё таки в разы, да ещё и какие. Ну та ладно, главное для чего я обращал на это внимание.И вообще зачем пересчитывать Ведь просто так ничего не делается.Понятно - для того, чтобы совсем недавнего спасителя мвф сделать уже не нужным, для того чтобы все считали что валюты у нас изобилие.Вот так и накроют тех, кто расслабится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
mephala написав:........ Звісно процент населення який взагалі не звертається до лікарів є але чи великий він? ....
Гадаю, достатньо великий. Приклад - за останні 10 років (а, можливо, й більше) я звертався до лікарів двічі, і не до терапевтів (тобто участкових лікарів).
Vitl, Вы немного невнимательны. По Вашей ссылке:
"Национальный банк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Как следствие, их объемы увеличены: в 2015 году – на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году – на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году – на $2 млрд до 9,3 млрд. Может нам не с МВФ, а с заробитчанами меморандум подписывать надо?" — акцентировал Горбаль.
Т.е., например, НБУ увеличил оценку частных переводов в 2017 с 7,3 до 9,3 млрд. или на 27%.
orest, не буду спорить. Субъективные факторы роста цен, о кот. Вы пишете есть, но всё же, мне кажется, бОльшую роль играют объективные факторы, о кот. я писал - -рост мировых цен на энергоресурсы, -глобализация (в данном случае говорю о приближении наших внутр. цен к мировым), -рост доходов населения (во всяком случае номинальных). Небольшая инфографика на тему доходов и расходов населения за последние годы здесь: https://kurs.com.ua/novost/60636-rashodi-bolshe-zarplati-otkuda-dengi/. Пару цифр оттуда - доходы выросли с 1,99 трлн. грн в 2016 до 2,48 трлн. в 2017, при этом доля зарплаты в доходах составила 42%, а соцпомощь 37%. При росте доходов на 25% за год и росте ВВП на 2,1(или даже, как пересчитали, на 2,5%) существенный рост цен понятен и неизбежен. Кстати, freeze, к высказываемой Вами (и не только) идее о предвыборных причинах стабильности курса. По-моему, сейчас пересичный, в своей массе, больше обращает внимание на цены, чем на курс. Понятно, что рост курса привёл бы и к бОльшему росту цен, но достаточно незначительному. Ну поднялись бы с январских 28-28,9 ещё немного, цены бы уже резко не выросли. А, как видим, укрепление гривни к снижению цен не ведёт.
Как население может платить бОльшие цены за газ, не знаю. Посадить всю страну на субсидии тоже не хороший выход, но другого сегодня, по-видимому, нет. Возможно, следовало учесть 20 млрд. кубов, добываемых в Украине и за счёт этого понизить цену на газ благодаря усреднению, но тогда возникает вопрос об установлении цены на газ внутр. добычи и возможность больших злоупотреблений. Во всяком случае, наличие в стране разных цен на один и тот же товар ещё хуже. В конце концов уже достаточно давно государство отказалось от установления госцен на бензин, и постепенно к этому привыкли и проблем не возникает. Если бы так же сделали с газом лет 15 назад, возможно, сегодня не было таких проблем.
P.s. К вопросу о ценах и курсах. Несколько удивило, мягко говоря, когда увидел в супермаркете рядом турецкие помидоры и украинские. Причём, турецкие дешевле. (Правда, испанские всё же были дороже украинских).
Признаю, убедили, бегло смотрел, цифры помнил , а знаки между ними прохлопал. Хотя сама идея остаётся в силе.Суть в манипуляции, можно посчитать так можно эдак.Так и с курсом и совсем другим.А вы держитесь...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
По поводу того, что вы подозреваете , что минимум курса уже прошёл .Так мы на моменте всего копеек на 5-10 выше минимума 12 марта, о котором при детальном рассмотрении итогов голосовалки , говорили вчера.В пользу доллара остаётся только окончание крупных долговых погашений до следующих.Остальные факторы будут его снижать.Похоже, что летний сезон будет последним со сладким курсом, я все гривневые активы буду конвертировать.Возможно это будет массово, тогда это вызовет какие то сдвиги в сроках и в цене.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.