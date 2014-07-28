Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:57

mephala написав: ........

Звісно процент населення який взагалі не звертається до лікарів є але чи великий він?

.... ........Звісно процент населення який взагалі не звертається до лікарів є але чи великий він?....

"Национальный банк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Как следствие, их объемы увеличены: в 2015 году – на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году – на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году – на $2 млрд до 9,3 млрд. Может нам не с МВФ, а с заробитчанами меморандум подписывать надо?" — акцентировал Горбаль.

Гадаю, достатньо великий. Приклад - за останні 10 років (а, можливо, й більше) я звертався до лікарів двічі, і не до терапевтів (тобто участкових лікарів)., Вы немного невнимательны. По Вашей ссылке:Т.е., например, НБУ увеличил оценку частных переводов в 2017 с 7,3 до 9,3 млрд. или на 27%., не буду спорить. Субъективные факторы роста цен, о кот. Вы пишете есть, но всё же, мне кажется, бОльшую роль играют объективные факторы, о кот. я писал --рост мировых цен на энергоресурсы,-глобализация (в данном случае говорю о приближении наших внутр. цен к мировым),-рост доходов населения (во всяком случае номинальных). Небольшая инфографика на тему доходов и расходов населения за последние годы здесь:. Пару цифр оттуда - доходы выросли с 1,99 трлн. грн в 2016 до 2,48 трлн. в 2017, при этом доля зарплаты в доходах составила 42%, а соцпомощь 37%. При росте доходов на 25% за год и росте ВВП на 2,1(или даже, как пересчитали, на 2,5%) существенный рост цен понятен и неизбежен.Кстати,, к высказываемой Вами (и не только) идее о предвыборных причинах стабильности курса. По-моему, сейчас пересичный, в своей массе, больше обращает внимание на цены, чем на курс. Понятно, что рост курса привёл бы и к бОльшему росту цен, но достаточно незначительному. Ну поднялись бы с январских 28-28,9 ещё немного, цены бы уже резко не выросли. А, как видим, укрепление гривни к снижению цен не ведёт.Как население может платить бОльшие цены за газ, не знаю. Посадить всю страну на субсидии тоже не хороший выход, но другого сегодня, по-видимому, нет. Возможно, следовало учесть 20 млрд. кубов, добываемых в Украине и за счёт этого понизить цену на газ благодаря усреднению, но тогда возникает вопрос об установлении цены на газ внутр. добычи и возможность больших злоупотреблений.Во всяком случае, наличие в стране разных цен на один и тот же товар ещё хуже. В конце концов уже достаточно давно государство отказалось от установления госцен на бензин, и постепенно к этому привыкли и проблем не возникает. Если бы так же сделали с газом лет 15 назад, возможно, сегодня не было таких проблем.К вопросу о ценах и курсах. Несколько удивило, мягко говоря, когда увидел в супермаркете рядом турецкие помидоры и украинские. Причём, турецкие дешевле. (Правда, испанские всё же были дороже украинских).