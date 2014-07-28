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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:01

  mephala написав:так шо как два пальца об асфальт что у кого нет ИД-карты после 2020 года идут мимо банок.


Да это всё пугалки. Пока выдано карточек больше миллиона, есть определенное ограничение по мощностям выпуска карточек и по пропускной способности пунктов в миграционных службах, по количеству штатных сотрудников этих служб.
В лучшем случае за год смогут выдать миллиона два карточек, и то это с очередями и криками про поганый сервис.
Если к 2020 году обеспечат процентов 25 населения, это будет победа.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:26

  freeze написав:
  mephala написав:так шо как два пальца об асфальт что у кого нет ИД-карты после 2020 года идут мимо банок.


Да это всё пугалки. Пока выдано карточек больше миллиона, есть определенное ограничение по мощностям выпуска карточек и по пропускной способности пунктов в миграционных службах, по количеству штатных сотрудников этих служб.
В лучшем случае за год смогут выдать миллиона два карточек, и то это с очередями и криками про поганый сервис.
Если к 2020 году обеспечат процентов 25 населения, это будет победа.


Последнее. что мне попадалось, это возможность иметь оба .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:33

ЛАД
Vitl, точности ради, пересчёт поступлений от заробитчан по новой методике дал всё же увеличение не в разы, а процентов на 20-30 (точно цифры не помню, а искать неохота).

И я подумал, что может быть ошибся.оказалось, что нет.
https://rian.com.ua/analytics/20180322/1033512310.html
Всё таки в разы, да ещё и какие.
Ну та ладно, главное для чего я обращал на это внимание.И вообще зачем пересчитывать :?: Ведь просто так ничего не делается.Понятно - для того, чтобы совсем недавнего спасителя мвф сделать уже не нужным, для того чтобы все считали что валюты у нас изобилие.Вот так и накроют тех, кто расслабится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:57

  mephala написав:........
Звісно процент населення який взагалі не звертається до лікарів є але чи великий він?
....

Гадаю, достатньо великий. Приклад - за останні 10 років (а, можливо, й більше) я звертався до лікарів двічі, і не до терапевтів (тобто участкових лікарів).

Vitl, Вы немного невнимательны. По Вашей ссылке:
"Национальный банк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Как следствие, их объемы увеличены: в 2015 году – на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году – на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году – на $2 млрд до 9,3 млрд. Может нам не с МВФ, а с заробитчанами меморандум подписывать надо?" — акцентировал Горбаль.

Т.е., например, НБУ увеличил оценку частных переводов в 2017 с 7,3 до 9,3 млрд. или на 27%.

orest, не буду спорить. Субъективные факторы роста цен, о кот. Вы пишете есть, но всё же, мне кажется, бОльшую роль играют объективные факторы, о кот. я писал -
-рост мировых цен на энергоресурсы,
-глобализация (в данном случае говорю о приближении наших внутр. цен к мировым),
-рост доходов населения (во всяком случае номинальных). Небольшая инфографика на тему доходов и расходов населения за последние годы здесь: https://kurs.com.ua/novost/60636-rashodi-bolshe-zarplati-otkuda-dengi/. Пару цифр оттуда - доходы выросли с 1,99 трлн. грн в 2016 до 2,48 трлн. в 2017, при этом доля зарплаты в доходах составила 42%, а соцпомощь 37%. При росте доходов на 25% за год и росте ВВП на 2,1(или даже, как пересчитали, на 2,5%) существенный рост цен понятен и неизбежен.
Кстати, freeze, к высказываемой Вами (и не только) идее о предвыборных причинах стабильности курса. По-моему, сейчас пересичный, в своей массе, больше обращает внимание на цены, чем на курс. Понятно, что рост курса привёл бы и к бОльшему росту цен, но достаточно незначительному. Ну поднялись бы с январских 28-28,9 ещё немного, цены бы уже резко не выросли. А, как видим, укрепление гривни к снижению цен не ведёт.

Как население может платить бОльшие цены за газ, не знаю. Посадить всю страну на субсидии тоже не хороший выход, но другого сегодня, по-видимому, нет. Возможно, следовало учесть 20 млрд. кубов, добываемых в Украине и за счёт этого понизить цену на газ благодаря усреднению, но тогда возникает вопрос об установлении цены на газ внутр. добычи и возможность больших злоупотреблений.
Во всяком случае, наличие в стране разных цен на один и тот же товар ещё хуже. В конце концов уже достаточно давно государство отказалось от установления госцен на бензин, и постепенно к этому привыкли и проблем не возникает. Если бы так же сделали с газом лет 15 назад, возможно, сегодня не было таких проблем.

P.s. К вопросу о ценах и курсах. Несколько удивило, мягко говоря, когда увидел в супермаркете рядом турецкие помидоры и украинские. Причём, турецкие дешевле. (Правда, испанские всё же были дороже украинских).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:52

ЛАД

Признаю, убедили, бегло смотрел, цифры помнил , а знаки между ними прохлопал.
Хотя сама идея остаётся в силе.Суть в манипуляции, можно посчитать так можно эдак.Так и с курсом и совсем другим.А вы держитесь... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59

ЛАД

По поводу того, что вы подозреваете :) , что минимум курса уже прошёл .Так мы на моменте всего копеек на 5-10 выше минимума 12 марта, о котором при детальном рассмотрении итогов голосовалки , говорили вчера.В пользу доллара остаётся только окончание крупных долговых погашений до следующих.Остальные факторы будут его снижать.Похоже, что летний сезон будет последним со сладким курсом, я все гривневые активы буду конвертировать.Возможно это будет массово, тогда это вызовет какие то сдвиги в сроках и в цене.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:14

Vitl
vovan_prm в трамвае дал ссылку на Адама Смита - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341450#p4341450.
В этот раз достаточно трезвый и взвешенный взгляд. Во всяком случае, я
+ поставил. :) Тоже допускает вероятность того, что доллар ниже не будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:59

  ЛАД написав:Vitl
vovan_prm в трамвае дал ссылку на Адама Смита - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341450#p4341450.
В этот раз достаточно трезвый и взвешенный взгляд. Во всяком случае, я
+ поставил. :) Тоже допускает вероятность того, что доллар ниже не будет.


Та что нам АС, вон Чай вернулся и сразу начал продвигать свою вечную теорию сезонности, по которой дно будет в стандарте. :D Тот же АС только допускает и другое - стандартное летнее снижение доллара.Но он приводит вразумительные доводы, что курс особо ниже уже не будет, а риск с каждым месяцем растёт.Вообще он молодец, пишет интересно.И не каждый как я увидит в рассказе изъяны, но я к ним и придираться не хочу, т к в общем всё логично.В глаза бросается то, что он избрал такой себе имидж везде побеждающего, при этом чуток замаскировался тем, что не хвастается сделками на пиковых уровнях(а то ведь вызовет недоверие).Ну и проколы допускает,например - кинет на валютное депо и будет спокойно наблюдать за развитием кризиса.Тут однозначно подходит - наблюдать, т к депо это кроме наблюдать уже долго может никак по другому использовать не получится. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:23

  Vitl написав:Ну и проколы допускает,например - кинет на валютное депо и будет спокойно наблюдать за развитием кризиса.


Тоже бросилось это в глаза, мне кажется, что в период жутких событий менее всего желательно иметь деньги на депозитах в украинских банках.
freeze
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