orest
Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:42
orest
Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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