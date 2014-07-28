Додано: Суб 07 кві, 2018 01:16

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы, передает УНН.



Так, в частности, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.



Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.



За электроэнергию украинцы будут платить на 22,5% больше в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году.



Напомним, в 2021 году минимальная заработная плата украинский составлять 6 200 гривен.

Об АС.Вы знаете, что я достаточно трезво отношусь к нему, пару раз выступал с критикой в контакте. Но здесь при всех недочётах, отмеченных вами, в общем я с ним согласен. По отдельным изъянам, конечно, можно спорить.К вопросу о бОльших ценах на газ и не только.Итого получаем -цены на газ в 2021 вырастут в 1,7 раза,на гор. воду и отопление в 1,37 раза,на эл.-энергию в 1,58 раза.Я, правда, не очень понимаю, почему при росте газа в 1,7 раза, гор. вода и отопление вырастут "всего" в 1,37 раза.Но ещё больше я не понимаю, исходя из чего такие расчёты.Ожидают- сильный рост цен на энергию,- сильную девальвацию,- не знаю, что ещё.И как при таких ценах надеются, что люди смогут оплачивать счета ЖКХДа и не только ЖКХ. При таком росте цен на энергию резко вырастут и все ост. цены, в частности на продукты питания, одежду и пр.Или гиперинфляция (или, по крайней мере что-то близкое)?