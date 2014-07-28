orest
Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:42
orest
Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:16
Об АС.
Вы знаете, что я достаточно трезво отношусь к нему, пару раз выступал с критикой в контакте. Но здесь при всех недочётах, отмеченных вами, в общем я с ним согласен. По отдельным изъянам, конечно, можно спорить.
orest
К вопросу о бОльших ценах на газ и не только.
Итого получаем -
цены на газ в 2021 вырастут в 1,7 раза,
на гор. воду и отопление в 1,37 раза,
на эл.-энергию в 1,58 раза.
Я, правда, не очень понимаю, почему при росте газа в 1,7 раза, гор. вода и отопление вырастут "всего" в 1,37 раза.
Но ещё больше я не понимаю, исходя из чего такие расчёты.
Ожидают
- сильный рост цен на энергию,
- сильную девальвацию,
- не знаю, что ещё.
И как при таких ценах надеются, что люди смогут оплачивать счета ЖКХ
Да и не только ЖКХ. При таком росте цен на энергию резко вырастут и все ост. цены, в частности на продукты питания, одежду и пр.
Или гиперинфляция (или, по крайней мере что-то близкое)?
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:56
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:16
Чого вартує цей локомотив без ринків збуту (США далеко не останній), російський газ також фактор міці та й рос ринок не останній (купували "мерседеси" за німецькі ойро). Що робити без підтримки Франції-Іспанії і з аргументованим і справедливим спротивом Польщі енд Ко. Та й Англія образилася. Не иреба було фрау так активно і відверто кремль підтримувати...
Приєднуюся до підтримки ЛАДа. Скільки можна виживати людину? Більше офтоперів не помічаєте??? Троляки 100 рівня пишуть що хочуть безнаказано а світ клином на ЛАДі зійшовся?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:39
#freeЛАД
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:17
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:54
Пока что не тот масштаб притока, которого нужно опасаться.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:08
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:11
Это я понимаю, но мне казалось, что эта доля заметно больше половины.
Спасибо всем за поддержку.
Не знаю, это ли подействовало, но в любом случае радует и приятно.
К сожалению, не успел даже посмотреть на причины и срок. Если кто видел и не лень, напишите, пожалуйста. Можно в личку. Вообще-то там были (стёрли) ответы 2006-у и сомику.
По-видимому, последую примеру oresta.
Вопрос. Задал в трамвае, но повторю здесь. Не видели срок рассмотрения апелляции Газпрома?
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:19
кстати, чик нормально жил потом, до...
ЛАД
оффтопик...
а шо делать?
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