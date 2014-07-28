RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 899900901902>
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:42

orest

Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 06.03.14
Подякував: 694 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:16

Об АС.
Вы знаете, что я достаточно трезво отношусь к нему, пару раз выступал с критикой в контакте. Но здесь при всех недочётах, отмеченных вами, в общем я с ним согласен. По отдельным изъянам, конечно, можно спорить.
orest
К вопросу о бОльших ценах на газ и не только.
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы, передает УНН.

Так, в частности, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.

За электроэнергию украинцы будут платить на 22,5% больше в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году.

Напомним, в 2021 году минимальная заработная плата украинский составлять 6 200 гривен.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1724078-stalo-vidomo-yak-za-tri-roki-podorozhchaye-komunalka?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Итого получаем -
цены на газ в 2021 вырастут в 1,7 раза,
на гор. воду и отопление в 1,37 раза,
на эл.-энергию в 1,58 раза.
Я, правда, не очень понимаю, почему при росте газа в 1,7 раза, гор. вода и отопление вырастут "всего" в 1,37 раза.
Но ещё больше я не понимаю, исходя из чего такие расчёты.
Ожидают
- сильный рост цен на энергию,
- сильную девальвацию,
- не знаю, что ещё. :?:
И как при таких ценах надеются, что люди смогут оплачивать счета ЖКХ :?:
Да и не только ЖКХ. При таком росте цен на энергию резко вырастут и все ост. цены, в частности на продукты питания, одежду и пр.
Или гиперинфляция (или, по крайней мере что-то близкое)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2932 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:56

  ЛАД написав:Я, правда, не очень понимаю, почему при росте газа в 1,7 раза, гор. вода и отопление вырастут "всего" в 1,37 раза.


Стоимость газа в этих тарифах занимает значительную, но всё-таки часть тарифа.

#freeЛАД
freeze
4
 
Повідомлень: 7521
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:16

  Очкарик написав:orest

Вважаєш, що німецька економіка - не локомотив?
Так легко фрау не вибити з седла...

Чого вартує цей локомотив без ринків збуту (США далеко не останній), російський газ також фактор міці та й рос ринок не останній (купували "мерседеси" за німецькі ойро). Що робити без підтримки Франції-Іспанії і з аргументованим і справедливим спротивом Польщі енд Ко. Та й Англія образилася. Не иреба було фрау так активно і відверто кремль підтримувати...

Приєднуюся до підтримки ЛАДа. Скільки можна виживати людину? Більше офтоперів не помічаєте??? Троляки 100 рівня пишуть що хочуть безнаказано а світ клином на ЛАДі зійшовся?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3090
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 2198 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:39

#freeЛАД

:idea:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 06.03.14
Подякував: 694 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:17

  Vitl написав: фикция рассыплется и курсовая правда восторжествует.

А в чем состоит курсовая правда? 28-30-40?
И кто носитель этой правды?
Starikan
2
 
Повідомлень: 14738
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:54

  Очкарик написав:“Мы с опаской смотрим на приток краткосрочного капитала, потому что помним опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком “горячего” капитала. В том числе, кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком”, – заявил С.Николайчук.
А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі :mrgreen:
Фінансовий спекулянт гірше татарина.

Пока что не тот масштаб притока, которого нужно опасаться.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14738
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:08

  чик написав:проголосую за бойко, не потому, что нравятся регионалы, а просто очень хотелось бы увидеть, как будут тикать эти парасюки-парубии-пашинские и другие генпрокуроры, которые довели страну

То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010.
Желаю успехов с крепкими хозяйственниками.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14738
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:11

  freeze написав:
  ЛАД написав:Я, правда, не очень понимаю, почему при росте газа в 1,7 раза, гор. вода и отопление вырастут "всего" в 1,37 раза.


Стоимость газа в этих тарифах занимает значительную, но всё-таки часть тарифа.

#freeЛАД


Это я понимаю, но мне казалось, что эта доля заметно больше половины.

Спасибо всем за поддержку.
Не знаю, это ли подействовало, но в любом случае радует и приятно.
К сожалению, не успел даже посмотреть на причины и срок. Если кто видел и не лень, напишите, пожалуйста. Можно в личку. Вообще-то там были (стёрли) ответы 2006-у и сомику.
По-видимому, последую примеру oresta.

Вопрос. Задал в трамвае, но повторю здесь. Не видели срок рассмотрения апелляции Газпрома?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2932 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:19

  Starikan написав:То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010

кстати, чик нормально жил потом, до...

ЛАД
оффтопик...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 899900901902>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5063
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55332)
07.04.2018 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.