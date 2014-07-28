Додано: Суб 07 кві, 2018 13:54

Starikan написав: А вы не допускаете, что в Украине заводы строить просто невыгодно?

В условной Малайзии поставил жестяной ангар, расходов на отопление нет (климат), дороги не портятся от перепадов температур (опять же климат), бывшая колония условной Британии, рядом нет буйного соседа А вы не допускаете, что в Украине заводы строить просто невыгодно?В условной Малайзии поставил жестяной ангар, расходов на отопление нет (климат), дороги не портятся от перепадов температур (опять же климат), бывшая колония условной Британии, рядом нет буйного соседа

Как-то в Финляндии строят и заводы, и дороги, гораздо холоднее даже чем у нас, не то что Малайзия, тот же буйный сосед у финов.Видимо дело всё-таки именно в том, что я отметил - нет целенаправленной работы государства над привлечением инвестиций.Я даже больше скажу, многие догадываются откуда ноги растут.Зачем пускать инвестиции конкурентов, когда так удачно куры несутся, что можно яхту себе купить за 180 миллионов долларов, причем работники куриных фабрик получают максимум по 300 долларов в месяц и субсидии от государства. А сами куриные фермы, кроме означенных яхт, привлекают еще и полутора миллиардные дотации от того же государства.Вот скажите, вот зачем им иностранные инвестиции???