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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:20
freeze написав:
Но есть же очевидные решения. Принимайте программу по привлечению иностранных инвестиций, пусть люди заходят, вкладывают свои кровные деньги в экономику Украины, они же не заберут в зад, построенный в Одесской области завод или терминал, да дайте им гарантии государственные, что на них не наедут, освободите их вообще от налогов на 5-10 лет на производство, пусть строят заводы, фабрики, причалы, налоги пойдут от зарплат наемным работникам, инфраструктура будет строиться, дороги, причалы - это на десятилетия.
А вы не допускаете, что в Украине заводы строить просто невыгодно?
В условной Малайзии поставил жестяной ангар, расходов на отопление нет (климат), дороги не портятся от перепадов температур (опять же климат), бывшая колония условной Британии, рядом нет буйного соседа, народ тихий и послушный, в Польшу не сбежит, ... ну вы поняли.
Если бы было действительно выгодно - никакие наезды бы не испугали.
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Starikan
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:29
ЛАД написав:
Вообще-то там были (стёрли) ответы 2006-у и сомику.
По-видимому, последую примеру oresta.
Все очень просто, пошаговая инструкция:
заходите в профиль к 2006-му
княпаете на ссылочку "Добавить в недруги",
в следующем окошке княпаете "Да"
Повторяете то же самое в профиле Сомика
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:39
Starikan
арабы очень хотели взять куяльник и сделать конкуренцию мёртвому морю, но при яныке были не уверены, что потом у них это не отожмут...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:49
Starikan
Вижу, уделили много внимания веточке, приятно
Про ХТЗ всякого рода - Есть производства географически тяготеющие:
к сырью,
к энергонсителям,
к потребителям
к трудовым ресурсам
В нашем случае металургия и с/х притянулись к сырью.
Переработка продукции с/х и металлургии тоже сюда просятся.
Производство оборудования для тех же аграриев тоже не суперхайтек и легко ляжет сюда.
А собственный рынок?
Вы знаете, что в Украине не осталось собственного производства оконного стекла?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:54
Starikan написав:
А вы не допускаете, что в Украине заводы строить просто невыгодно?
В условной Малайзии поставил жестяной ангар, расходов на отопление нет (климат), дороги не портятся от перепадов температур (опять же климат), бывшая колония условной Британии, рядом нет буйного соседа
Как-то в Финляндии строят и заводы, и дороги, гораздо холоднее даже чем у нас, не то что Малайзия, тот же буйный сосед у финов.
Видимо дело всё-таки именно в том, что я отметил - нет целенаправленной работы государства над привлечением инвестиций.
Я даже больше скажу, многие догадываются откуда ноги растут.
Зачем пускать инвестиции конкурентов, когда так удачно куры несутся, что можно яхту себе купить за 180 миллионов долларов, причем работники куриных фабрик получают максимум по 300 долларов в месяц и субсидии от государства. А сами куриные фермы, кроме означенных яхт, привлекают еще и полутора миллиардные дотации от того же государства.
Вот скажите, вот зачем им иностранные инвестиции???
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freeze
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9
1
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:57
Starikan
В вашем варианте остаётся сложить ручки и спокойно идти ко дну.
Детям с детства внушать мысль о выезде на Запад (если не устраивает профессия продавца или парикмахера и невысокий доход = уровень жизни).
Но тогда зачем было заморачиваться в 2005, 2010, 2014?
Только ради того, чтобы оторваться от России? Ради чего?
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ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:03
ЛАД
Что же вы опять горячитесь?
Вы же только из баньки
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:20
Очкарик написав: ЛАД написав:
Вообще-то там были (стёрли) ответы 2006-у и сомику.
По-видимому, последую примеру oresta.
Все очень просто, пошаговая инструкция:
заходите в профиль к 2006-му
княпаете на ссылочку "Добавить в недруги",
в следующем окошке княпаете "Да"
Повторяете то же самое в профиле Сомика
Спасибо за совет. Ещё подумаю над таким вариантом.
Но, честно говоря, меня несколько смущает присутствие на ресурсе, где я не могу честно назвать ложь ложью, глупость глупостью и хамство хамством без риска бана, а для того, чтобы оставаться должен всё это игнорировать.
До сих пор мне это в общем-то удавалось.
А "горячитесь" это Вы о моём ответе Starikan
"у?
Так я вроде вполне спокойно.
Просто сделал логические выводы из его предположений.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:31
ЛАД написав: Очкарик написав: ЛАД написав:
Вообще-то там были (стёрли) ответы 2006-у и сомику.
По-видимому, последую примеру oresta.
Все очень просто, пошаговая инструкция:
заходите в профиль к 2006-му
княпаете на ссылочку "Добавить в недруги",
в следующем окошке княпаете "Да"
Повторяете то же самое в профиле Сомика
Спасибо за совет. Ещё подумаю над таким вариантом.
Но, честно говоря, меня несколько смущает присутствие на ресурсе, где я не могу честно назвать ложь ложью, глупость глупостью и хамство хамством без риска бана, а для того, чтобы оставаться должен всё это игнорировать.
До сих пор мне это в общем-то удавалось.
А "горячитесь" это Вы о моём ответе Starikan
"у?
Так я вроде вполне спокойно.
Просто сделал логические выводы из его предположений.
Называть вещи своими именами можно и нужно. Хотя не стоит рассчитывать переубедить оппонента, первый как попугай будет мантру читать про эок и загончики, второй втянет во флейм и накатает жалоб.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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