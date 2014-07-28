Додано: Суб 07 кві, 2018 17:11

Faceless написав: .....

Называть вещи своими именами можно и нужно. Хотя не стоит рассчитывать переубедить оппонента, первый как попугай будет мантру читать про эок и загончики, второй втянет во флейм и накатает жалоб. .....Называть вещи своими именами можно и нужно. Хотя не стоит рассчитывать переубедить оппонента, первый как попугай будет мантру читать про эок и загончики, второй втянет во флейм и накатает жалоб.

я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.

Так я на это и не рассчитываю.Но когда мне пишут, а модераторы это хамством не считают (пост висит до сих пор), а мой ответ тут же вытирается, а при повторном вопросе к хозяину ветки можно ли считать такую фразу образцом вежливости получаю бан ...Последний мой бан на неделю (сегодняшний не считаю) с формулировкой "провокации, хамство" - трижды перечитывал удалённые посты, но так и не понял, где там можно было такое увидеть. Или "провокацией" уже считается сообщение об объёмах выпуска тракторов ХТЗ сегодня и в советские времена?Ну а что сочли хамством, вообще не могу даже предположить.Как-то требовал извинения от администрации за формулировку бана "украинофобство, провокации", но понимаю, что это бесполезно. Другой раз была формулировка "Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям".Письма к модератору с просьбой разъяснить основания для таких обвинений остались без ответа.Такие формулировки иначе как оскорбление расценивать не могу и воспринимаю как "тонкий" намёк убраться с форума.Насчёт моего горячего "оппонента" (ник уже даже боюсь называть) в последнее время возникает сомнение - не является ли он проектом (голосом?) ресурса? Уж слишком лояльное отношение к его постоянному хамству (не только в отношении меня, там, на мой взгляд, хамство через пост, если не чаще) и слишком его защищают от нападок.С уважением. ЛАД.