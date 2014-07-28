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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:09
Starikan написав: Vitl написав:
фикция рассыплется и курсовая правда восторжествует.
А в чем состоит курсовая правда? 28-30-40?
И кто носитель этой правды?
- где то посередине
- я постоянно пишу что и почему
- а может вы считаете, что курсовая правда имеет место непосредственно
тогда в шутку хотел спросить - не А2006 ваш второй ник
- кстати. в старой теме по курсу 2018 он дал ссылку на минсоцпол(носитель нужно понимать), гляньте, там тоже примерно о курсовой правде.
Востаннє редагувалось Vitl
в Суб 07 кві, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:30
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Называть вещи своими именами можно и нужно. Хотя не стоит рассчитывать переубедить оппонента, первый как попугай будет мантру читать про эок и загончики, второй втянет во флейм и накатает жалоб.
Так я на это и не рассчитываю.
Но когда мне пишут
я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.
, а модераторы это хамством не считают (пост висит до сих пор), а мой ответ тут же вытирается, а при повторном вопросе к хозяину ветки можно ли считать такую фразу образцом вежливости получаю бан ...
Последний мой бан на неделю (сегодняшний не считаю) с формулировкой "провокации, хамство" - трижды перечитывал удалённые посты, но так и не понял, где там можно было такое увидеть. Или "провокацией" уже считается сообщение об объёмах выпуска тракторов ХТЗ сегодня и в советские времена?
Ну а что сочли хамством, вообще не могу даже предположить.
Как-то требовал извинения от администрации за формулировку бана "украинофобство, провокации", но понимаю, что это бесполезно. Другой раз была формулировка "Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям".
Письма к модератору с просьбой разъяснить основания для таких обвинений остались без ответа.
Такие формулировки иначе как оскорбление расценивать не могу и воспринимаю как "тонкий" намёк убраться с форума.
Насчёт моего горячего "оппонента" (ник уже даже боюсь называть
) в последнее время возникает сомнение - не является ли он проектом (голосом?) ресурса? Уж слишком лояльное отношение к его постоянному хамству (не только в отношении меня, там, на мой взгляд, хамство через пост, если не чаще) и слишком его защищают от нападок.
С уважением. ЛАД.
Не заводьтеся - нерви дорожчі. Краще згадайте Федю Достоєвського і його чітку дефініцію "административного восторга" і Вам все стане ясно і думаю легше.
А можна вчинити так, як зробили вже багато людей, у т.ч. і я:
я пишу небагато - стараюся тільки "по суті справи". За останніх менше ніж 2 місяці отримав 4 бани у т.ч. 3- тижневі. Практично що не пост - відразу бан. Коли на запит "в чому полягає провокація, за яку мене забанили на тиждень?" мені було наказано дослівно "молчите в тряпочку и не отвлекайте" з подальшим черговим тижневим баном "за хамство", я пішов геть з гілки, яку в основному "споживав". Спочатку зайшов на цю гілку, але і тут мене знайшла "добра людина" і знову виписала тижневий бан. Вже після цього я зареєструвався на іншому ресурсі і хоч за інерцією (як-не-як тут 10 років) ще інколи заходжу сюди, потрохи "переїжджаю" туди, що і Вам рекомендую.
Самі розумієте - "насильно мил не будешь", а "зоряна хвороба" - річ страшна і невиліковна, далі буде тільки гірше.
ПС На випадок чергового бану заздалегідь прощаюся (можливо тут- назавжди), і бажаю всім смачної паски та веселих свят.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:07
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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