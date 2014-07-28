Додано: Суб 07 кві, 2018 19:07

Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.