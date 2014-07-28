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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:07

Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45

  Vitl написав:Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.

Я правильно зрозумів - Ви вважаєте, що відповідь на причину тижневого бану "молчите в тряпочку и не отвлекайте" не є відвертим хамством, а прогресом у спілкуванні між форумчанами?
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:55

  L написав:
  Vitl написав:Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.

Я правильно зрозумів - Ви вважаєте, що відповідь на причину тижневого бану "молчите в тряпочку и не отвлекайте" не є відвертим хамством, а прогресом у спілкуванні між форумчанами?


И из чего это следует :?:
Вы может думаете, что я в бане был меньше вашего :?:
А уверен я в другом - если вы будете ещё несколько раз одно и то же повторять, то вас опять почистят.Ещё скажу, что молчать не нужно, это трусость, но ведь уже высказались, пока хватит.Помаранчевую революцию в форуме сделать не удастся, броневика нет и некому на него вылазить :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 900901902903
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