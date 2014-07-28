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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:07
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45
Я правильно зрозумів - Ви вважаєте, що відповідь на причину тижневого бану "молчите в тряпочку и не отвлекайте" не є відвертим хамством, а прогресом у спілкуванні між форумчанами?
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:55
И из чего это следует
Вы может думаете, что я в бане был меньше вашего
А уверен я в другом - если вы будете ещё несколько раз одно и то же повторять, то вас опять почистят.Ещё скажу, что молчать не нужно, это трусость, но ведь уже высказались, пока хватит.Помаранчевую революцию в форуме сделать не удастся, броневика нет и некому на него вылазить
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21
Христос воскрес.Всех с чистым праздником, всех благ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 12:00
Vitl
Воистину воскрес!
И чего тебе в светлый праздник не выйти на улицу, на пикничок или куда угодно, но не на форум?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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