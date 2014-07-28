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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:07
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:45
Vitl написав:
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Я правильно зрозумів - Ви вважаєте, що відповідь на причину тижневого бану "молчите в тряпочку и не отвлекайте" не є відвертим хамством, а прогресом у спілкуванні між форумчанами?
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L
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21
Христос воскрес.Всех с чистым праздником, всех благ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:00
Vitl
Воистину воскрес!
И чего тебе в светлый праздник не выйти на улицу, на пикничок или куда угодно, но не на форум?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:25
Vitl написав:
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Самый сомнительный Ваш пост.
Не вижу оснований для вашей уверенности. По-моему, пока только ухудшение.
Но возвращаемся к праздникам и праздничному настроению.
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ЛАД
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Додано: Нед 08 кві, 2018 17:37
ЛАД написав: Vitl написав:
Коллеги, что есть то есть.Уверен, что все высказывания будут учтены, просто прогресс как обычно движется медленно, но уверенно.Тут наша главная задача была дать звоночек.Но мы её уже выполнили, и теперь возвращаемся к теме и кроме неё к праздникам и праздничному настроению.
Самый сомнительный Ваш пост.
Не вижу оснований для вашей уверенности. По-моему, пока только ухудшение.
Но возвращаемся к праздникам и праздничному настроению.
У поста двусторонняя задача - дать установки в обе стороны, чего желают противоположные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 08 кві, 2018 17:39
Очкарик написав:Vitl
Воистину воскрес!
И чего тебе в светлый праздник не выйти на улицу, на пикничок или куда угодно, но не на форум?
Я уже вернулся...Включил комп, чтобы сбросить сделанные фотографии.По ходу ещё как обычно компьютерные дела образовались.Ну а раз комп включен, как не посмотреть курсы и не зайти на форум
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:27
ЛАД
Я просто предпринимал попытку помощи...всем.Только что сразу по нескольким признакам убедился, что потратил кусочек души зря.Досадно, поэтому соглашаюсь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:37
Vitl написав:ЛАД
Я просто предпринимал попытку помощи...всем.Только что сразу по нескольким признакам убедился, что потратил кусочек души зря.Досадно, поэтому соглашаюсь.
Знаете, я бы предпочёл, чтобы Вы оказались правы, и был бы рад этому. Но, к сожалению ...
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ЛАД
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