Додано: Пон 09 кві, 2018 12:51

По форуму.Мародёрство( применено не случайно) оставляет желать лучшего.Моих кучу постов тоже удалено, хотя в них были поздравления форумчанам и ответные благодарности - это некрасиво.Товарища L опять заблокировали, хотя он уже и в тряпочку, прислушался к моему совету не мозолить.В последнее время встречаю в разных местах повальное недовольство.А если таковое есть, то нужно понимать есть и причины.Уже масса людей ушли и многие собираются, остаётся один шаг...Я, несмотря на резкий характер, пытаюсь проложить дорожку взаимопонимания, на что опять же реакция отрицательная.Особо поддерживаются националисты.Также есть целая плеяда отъявленных провокаторов и хамов, которые вне закона, их троллинг и оскорбления зачастую не чистятся,а многие безобидные посты других удаляются.Да пора уже действительно веки открыть не только на словах, а на деле.Я писал, что молчать будут только трусы, поэтому присоединяюсь к группе форумчан, считающих, что нужны позитивные изменения.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.