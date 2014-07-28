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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:38

По финансам - обратите внимание на рубль.Кто считает корелляцию к гривне, делайте выводы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:51

По форуму.Мародёрство( применено не случайно) оставляет желать лучшего.Моих кучу постов тоже удалено, хотя в них были поздравления форумчанам и ответные благодарности - это некрасиво.Товарища L опять заблокировали, хотя он уже и в тряпочку, прислушался к моему совету не мозолить.В последнее время встречаю в разных местах повальное недовольство.А если таковое есть, то нужно понимать есть и причины.Уже масса людей ушли и многие собираются, остаётся один шаг...Я, несмотря на резкий характер, пытаюсь проложить дорожку взаимопонимания, на что опять же реакция отрицательная.Особо поддерживаются националисты.Также есть целая плеяда отъявленных провокаторов и хамов, которые вне закона, их троллинг и оскорбления зачастую не чистятся,а многие безобидные посты других удаляются.Да пора уже действительно веки открыть не только на словах, а на деле.Я писал, что молчать будут только трусы, поэтому присоединяюсь к группе форумчан, считающих, что нужны позитивные изменения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:06

  Vitl написав:По финансам - обратите внимание на рубль.Кто считает корелляцию к гривне, делайте выводы.

да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення :)
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14

  bred написав:
  Vitl написав:По финансам - обратите внимание на рубль.Кто считает корелляцию к гривне, делайте выводы.

да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення :)

Товарооборот с Россией характерен подорожанием импортируемых товаров при изменении деревянного в любую сторону.
Поставщики просто меняют цену поставки в нужную им сторону. :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 901902903904
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