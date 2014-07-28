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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:06

  Vitl написав:По финансам - обратите внимание на рубль.Кто считает корелляцию к гривне, делайте выводы.

да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення :)
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14

  bred написав:
  Vitl написав:По финансам - обратите внимание на рубль.Кто считает корелляцию к гривне, делайте выводы.

да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення :)

Товарооборот с Россией характерен подорожанием импортируемых товаров при изменении деревянного в любую сторону.
Поставщики просто меняют цену поставки в нужную им сторону. :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:48

  Очкарик написав:.......
Товарооборот с Россией характерен подорожанием импортируемых товаров при изменении деревянного в любую сторону.
Поставщики просто меняют цену поставки в нужную им сторону. :mrgreen:

Не берусь судить как сегодня, но когда я этим занимался несколько лет назад с таким не сталкивался. Колебания курса хорошо отражались на ценах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:40

ЛАД
В моей области 3-4 крупнейших мировых производителя построили заводы в Рашке.
Когда рубль падает, привязывают к баксу или евро, пересчитывают в рубли по курсу.
Когда дерево укрепляется, переходят на рупь :mrgreen: .
При любых раскладах товар из Раши стоит существенно дешевле, чем из Европы.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 901902903904
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