да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:06
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14
Товарооборот с Россией характерен подорожанием импортируемых товаров при изменении деревянного в любую сторону.
Поставщики просто меняют цену поставки в нужную им сторону.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:48
Не берусь судить как сегодня, но когда я этим занимался несколько лет назад с таким не сталкивался. Колебания курса хорошо отражались на ценах.
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:40
ЛАД
В моей области 3-4 крупнейших мировых производителя построили заводы в Рашке.
Когда рубль падает, привязывают к баксу или евро, пересчитывают в рубли по курсу.
Когда дерево укрепляется, переходят на рупь .
При любых раскладах товар из Раши стоит существенно дешевле, чем из Европы.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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