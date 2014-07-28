Додано: Вів 10 кві, 2018 21:23

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Да чем там путен ответит? Кузей и падающими с палубы МИГами? Да чем там путен ответит? Кузей и падающими с палубы МИГами?



Вы чересчур упрощаете ситуацию.

По западным рейтингам - это вторая по ударной мощи армия в мире. Это не по российским рейтингам, это по западным рейтингам, можете погуглить, рейтинги разных западных правительственных и неправительственных организаций, военных экспертов - и везде второе место. Если бы были одни падающие МИГи, то или эксперты западные идиоты, либо эксперты западные идиоты. Вы чересчур упрощаете ситуацию.По западным рейтингам - это вторая по ударной мощи армия в мире. Это не по российским рейтингам, это по западным рейтингам, можете погуглить, рейтинги разных западных правительственных и неправительственных организаций, военных экспертов - и везде второе место. Если бы были одни падающие МИГи, то или эксперты западные идиоты, либо эксперты западные идиоты.

Совершенно верно, недооценивать нельзя.Понятно, что развал и пьянь, но так всегда было и везде.А я ещё 32 года назад находился рядом с су27, который вертикально шёл над нашей полосой, все были в ахрене.А сейчас найдётся и покруче.Нам конечно выгоден их конфликт с учётом ослабления рашки, с целью оставить нас в покое на Донбассе.Ну а крым они уже не вернут ну никак, об этом можно только мешки ворочать.Разве что трамп на белом коне в кремль заедет и подарит и крым и конску волостьНо в контексте валюты по логике гривна должна пойти за рублём.А не пошла, наоборот укрепилась, только потому что на момент крайне зарегулирован вал рынок, ани выполняют свой план независимо ни от чего.ПС а кузю как обгаживали, везде были рассказы бывших охвицеров, шо совсем уже чуть не потонет.А вон после всего я чуть не поверил, что кузю на задание снарядили, значит не так всё плохо...