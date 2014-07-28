да, чёто сакральные уровни выносят нипадеццки,
но нам же это не грозит, у нас стабильность и покращення
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:06
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:14
Товарооборот с Россией характерен подорожанием импортируемых товаров при изменении деревянного в любую сторону.
Поставщики просто меняют цену поставки в нужную им сторону.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:48
Не берусь судить как сегодня, но когда я этим занимался несколько лет назад с таким не сталкивался. Колебания курса хорошо отражались на ценах.
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:40
ЛАД
В моей области 3-4 крупнейших мировых производителя построили заводы в Рашке.
Когда рубль падает, привязывают к баксу или евро, пересчитывают в рубли по курсу.
Когда дерево укрепляется, переходят на рупь .
При любых раскладах товар из Раши стоит существенно дешевле, чем из Европы.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:50
Два вероятных варианта реакции гривны на рубль.
1 - никакой, с учётом полной ручной регулировки
2 - в ту же сторону , но с временным лагом, возможно на меньший процент
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:18
По рублю тоже надо осмотреться. Худо-бедно больше трех лет рупь топчется примерно на одном уровне плюс-минус, было три пика и похуже, чем на сегодня. Но потом шел откат.
Надо посмотреть, что будет в Сирии. Интрига там закручивается нешуточная, как в лучших блокбастерах. Первый раз со времен Карибского кризиса все на полном серьезе рассуждают каким оружием ударят американцы, каким оружием ответят россияне по американцам.
Всегда это было лишь теорией, ПРО Рейгана и тд., а тут реально запахло невиданным до селе. Все понимают, что и Трамп может лупануть, и у Путина ума хватит ответить, несмотря на явный проигрыш в ресурсах, в качестве техники и тд.
Тут после всей заварухи не забыть бы проследить - найдут ли пострадавших от химоружия из видео Белых касок. Пока не нашли.
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:30
Да чем там путен ответит? Кузей и падающими с палубы МИГами?
Да и не будет он впрягаться за какого-то Асада. Тем более появляется инфо, что его семью эвакуируют в Тегеран.
Так что Трамп может утюжить спокойно, а если разровняет пару руссиан - то реакция будет такой же как и на сбитый турками самолет, или разбитых вагнеровцев
Всё IMHO
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:12
Вы чересчур упрощаете ситуацию.
По западным рейтингам - это вторая по ударной мощи армия в мире. Это не по российским рейтингам, это по западным рейтингам, можете погуглить, рейтинги разных западных правительственных и неправительственных организаций, военных экспертов - и везде второе место. Если бы были одни падающие МИГи, то или эксперты западные идиоты, либо эксперты западные идиоты.
Не говоря уже о том, что для того чтобы бросить гранату в зрительный зал совсем не надо быть Рембо.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:23
Совершенно верно, недооценивать нельзя.Понятно, что развал и пьянь, но так всегда было и везде.А я ещё 32 года назад находился рядом с су27, который вертикально шёл над нашей полосой, все были в ахрене.А сейчас найдётся и покруче.Нам конечно выгоден их конфликт с учётом ослабления рашки, с целью оставить нас в покое на Донбассе.Ну а крым они уже не вернут ну никак, об этом можно только мешки ворочать.Разве что трамп на белом коне в кремль заедет и подарит и крым и конску волость Но в контексте валюты по логике гривна должна пойти за рублём.А не пошла, наоборот укрепилась, только потому что на момент крайне зарегулирован вал рынок, ани выполняют свой план независимо ни от чего.
ПС а кузю как обгаживали, везде были рассказы бывших охвицеров, шо совсем уже чуть не потонет.А вон после всего я чуть не поверил, что кузю на задание снарядили, значит не так всё плохо...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:32
))
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