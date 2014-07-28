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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:05

Re: ULA

Тише, вояки диванные :mrgreen:

Кроме гибели незнакомых вам людей произойдет бегство денег с хорошо вам знакомого Имердженси маркет.

Вам это надо? Мне - нет!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:56

Народ, с курсом рубля не всё так просто.
Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло.
ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов.
Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции.
Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут.
И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом:
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет проводить 11 апреля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства.
Ведомство объяснило это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

http://www.interfax.ru/business/607791
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 кві, 2018 00:49, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:03

  Очкарик написав:ЛАД
В моей области 3-4 крупнейших мировых производителя построили заводы в Рашке.
Когда рубль падает, привязывают к баксу или евро, пересчитывают в рубли по курсу.
Когда дерево укрепляется, переходят на рупь :mrgreen: .
При любых раскладах товар из Раши стоит существенно дешевле, чем из Европы.

Интересный метод! Мне было проще - всегда считали в рублях. И договоры заключались в руб.
ЛАД
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  #<1 ... 902903904905
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