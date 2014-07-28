Тише, вояки диванные
Кроме гибели незнакомых вам людей произойдет бегство денег с хорошо вам знакомого Имердженси маркет.
Вам это надо? Мне - нет!
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:05
Re: ULA
Тише, вояки диванные
Кроме гибели незнакомых вам людей произойдет бегство денег с хорошо вам знакомого Имердженси маркет.
Вам это надо? Мне - нет!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 кві, 2018 23:56
Народ, с курсом рубля не всё так просто.
Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло.
ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов.
Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции.
Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут.
И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 кві, 2018 00:49, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 11 кві, 2018 00:03
Интересный метод! Мне было проще - всегда считали в рублях. И договоры заключались в руб.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:12
Добавлю к вашему, с чем абсолютно соглашусь.
Вчера просматривал ванги по разным инструментам, в основном по крипте, и обратил внимание на обострение вангов по доллар-рубль - масса графиков, паттернов, расчётов.В конце , когда дошёл до уважаемых и проверенных источников, то услышал следующее - весь технический и даже фундаментальный анализ реально НЕ применим к рублю, т к рубль жесточайше регулируется Центробанком.Очевидно. что девал явл плановым и выбран для этого удачный момент.Более того, утверждается, что глубина девала определённо расчётная и регулируемая.
ПС сразу в мыслях провёл аналогию с гривной...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:22
ПРОБОЙ 26 ЗАСЧИТАН?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:26
Добавлено: Вт 27 мар, 2018 09:44
Пытаюсь избавиться от навеса личной гривны, но безуспешно, пока.И поддаваться не собираюсь.Т к я знаю, что на Пасху и потом майские курс опустится ещё ниже.Набираемся терпения и ловим курс ниже 26...
Многие из нас знали это заранее
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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