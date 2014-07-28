Додано: Вів 10 кві, 2018 23:56

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет проводить 11 апреля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства.

Ведомство объяснило это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.



Народ, с курсом рубля не всё так просто.Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло.ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов.Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции.Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут.И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом: