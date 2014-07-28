Народ, с курсом рубля не всё так просто. Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло. ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов. Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции. Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут. И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом:
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет проводить 11 апреля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства. Ведомство объяснило это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Очкарик написав:ЛАД В моей области 3-4 крупнейших мировых производителя построили заводы в Рашке. Когда рубль падает, привязывают к баксу или евро, пересчитывают в рубли по курсу. Когда дерево укрепляется, переходят на рупь . При любых раскладах товар из Раши стоит существенно дешевле, чем из Европы.
Интересный метод! Мне было проще - всегда считали в рублях. И договоры заключались в руб.
ЛАД написав:Народ, с курсом рубля не всё так просто. Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло. ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов. Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции. Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут. И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом:
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет проводить 11 апреля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства. Ведомство объяснило это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Добавлю к вашему, с чем абсолютно соглашусь. Вчера просматривал ванги по разным инструментам, в основном по крипте, и обратил внимание на обострение вангов по доллар-рубль - масса графиков, паттернов, расчётов.В конце , когда дошёл до уважаемых и проверенных источников, то услышал следующее - весь технический и даже фундаментальный анализ реально НЕ применим к рублю, т к рубль жесточайше регулируется Центробанком.Очевидно. что девал явл плановым и выбран для этого удачный момент.Более того, утверждается, что глубина девала определённо расчётная и регулируемая. ПС сразу в мыслях провёл аналогию с гривной...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Добавлено: Вт 27 мар, 2018 09:44 Пытаюсь избавиться от навеса личной гривны, но безуспешно, пока.И поддаваться не собираюсь.Т к я знаю, что на Пасху и потом майские курс опустится ещё ниже.Набираемся терпения и ловим курс ниже 26...
Многие из нас знали это заранее
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Народ, с курсом рубля не всё так просто. Практически уверен, что курс могли удержать. Сегодня попадалась статья, где было написано, сколько выкупал ЦБ России, и о том, что то ли с вчерашнего дня, то ли в др. день, собирались заметно увеличить объём выкупа. К сожалению, ссылку не сохранил, и найти повторно не вышло. ЗВР у них вполне приличные, торгбаланс вполне себе положительный, нефть растёт. Так что похоже просто не захотели удерживать курс, а даже обрадовались возможности уронить рубль и свалить вину на "пиндосов" и международных спекулянтов. Основные проблемы там не с курсом. Главное - бегство капиталов, кот. может принять панический характер, и возможные проблемы со сбытом продукции. Ну и ещё один момент - ходят разговоры о подготовке следующей порции санкций, и непонятно какими они будут. И само собой усложняется заимствование как для подсанкц. компаний, так и для РФ в целом:
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет проводить 11 апреля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства. Ведомство объяснило это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Добавлю к вашему, с чем абсолютно соглашусь. Вчера просматривал ванги по разным инструментам, в основном по крипте, и обратил внимание на обострение вангов по доллар-рубль - масса графиков, паттернов, расчётов.В конце , когда дошёл до уважаемых и проверенных источников, то услышал следующее - весь технический и даже фундаментальный анализ реально НЕ применим к рублю, т к рубль жесточайше регулируется Центробанком.Очевидно. что девал явл плановым и выбран для этого удачный момент.Более того, утверждается, что глубина девала определённо расчётная и регулируемая. ПС сразу в мыслях провёл аналогию с гривной...
согласен полностью с вышестоящими товарищами: рубль по плану на 64, а гривна по плану на 25,80. гривна на ближайший месяц стабильно в коридоре 25,70-26,20 у гривны с рублем нет прежней связи (тем более когда курс регулируется в ручную)