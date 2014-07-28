Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:29
Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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