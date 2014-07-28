Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:29
Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58
А что изменится при условных "бойках"?
Подешевеет газ?
Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?
Нам простят все долги?
Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?
Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.
Додано: Чет 12 кві, 2018 00:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Вышла свежая статистика по кредитам, депозитам и денежным агрегатам за март и теперь "ничего не значащий"(с) КаренсиБорд ±= 21,62 грн/$
тут файл: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 03'2018
Наличка уперлась в рубеж, отскок до 20х чисел напрашивается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
реклама
|