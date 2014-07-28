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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:29

  ЛАД написав:Пока что наличка в Харькове слегка подрастает - гагарин 26,05/26,15, обменки 26,05/26,10.


Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58

  чик написав:
  Starikan написав:То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010
кстати, чик нормально жил потом, до...

А что изменится при условных "бойках"?
Подешевеет газ?
Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?
Нам простят все долги?
Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?
Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 00:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вышла свежая статистика по кредитам, депозитам и денежным агрегатам за март и теперь "ничего не значащий"(с) КаренсиБорд ±= 21,62 грн/$

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=44578#1

тут файл: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 03'2018

Наличка уперлась в рубеж, отскок до 20х чисел напрашивается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:23

  Starikan написав:
  чик написав:
  Starikan написав:То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010
кстати, чик нормально жил потом, до...

А что изменится при условных "бойках"?
Подешевеет газ?
Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?
Нам простят все долги?
Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?
Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.

Кредитоваться будем дешевле, а с учетом что надо будет много отдавать то это перекредитуем. Это позволит не поднимать тарифы ЖКХ, в том числе на газ. Так что может и не подешевеет, но и не подорожает тоже результат. Ведь так останется больше ресурсов у бизнеса и населения.
порошенко завяз в коррупции и офшорах, запад в любой момент может начать конфисковывать его деньги. Чего он так боится, и поэтому торгует суверенитетом Украины, этим на него и надавили чтобы он о Будапештском меморандуме не вспоминал. А также бизнес в росссии влияет на его решения.
С путиным под нового человека начнутся новые переговоры и запад будет поджимать к мирным действиям. Украине не приемлем "Минск" в текущей редакции, поэтому он и не выполняется петей до президентских выборов. Минские соглашения изменят.
Ассоциация с ЕС не будет разорвана но есть вариант пересмотра.
Для восточных областей возможно будут прописаны дополнительные торговые соглашения с ТС.
Может получим инвестиции в реальный сектор экономики и рабочие места. петины четыре года были провальны в этом плане.
Транзит газа через Украину подпишут на лучших условиях.
Стабилизируются поставки топлива для украинских АЭС.
Долги не могут простить, а вот выделять не кредитные деньги под программы развития могут.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:22

  Starikan написав:Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.

зачем ?
у вас своя свадьба, у нас — своя.(с)
а по итогу у вас кернеса выбирают, у нас труханова...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:17

  Corpocrator написав:Вышла свежая статистика по кредитам, депозитам и денежным агрегатам за март и теперь "ничего не значащий"(с) КаренсиБорд ±= 21,62 грн/$

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=44578#1

тут файл: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 03'2018

Наличка уперлась в рубеж, отскок до 20х чисел напрашивается


А агрегаты в каком подпункте (чтоб все не открывать) :D :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:37

Vitl
мартовских ещё нет
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