Додано: Чет 12 кві, 2018 07:23

Starikan написав: чик написав: Starikan написав: То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010 То же самое чики говорили на форуме про выборы-2010 кстати, чик нормально жил потом, до... кстати, чик нормально жил потом, до...

А что изменится при условных "бойках"?

Подешевеет газ?

Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?

Нам простят все долги?

Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?

Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь. А что изменится при условных "бойках"?Подешевеет газ?Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?Нам простят все долги?Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.

Кредитоваться будем дешевле, а с учетом что надо будет много отдавать то это перекредитуем. Это позволит не поднимать тарифы ЖКХ, в том числе на газ. Так что может и не подешевеет, но и не подорожает тоже результат. Ведь так останется больше ресурсов у бизнеса и населения.порошенко завяз в коррупции и офшорах, запад в любой момент может начать конфисковывать его деньги. Чего он так боится, и поэтому торгует суверенитетом Украины, этим на него и надавили чтобы он о Будапештском меморандуме не вспоминал. А также бизнес в росссии влияет на его решения.С путиным под нового человека начнутся новые переговоры и запад будет поджимать к мирным действиям. Украине не приемлем "Минск" в текущей редакции, поэтому он и не выполняется петей до президентских выборов. Минские соглашения изменят.Ассоциация с ЕС не будет разорвана но есть вариант пересмотра.Для восточных областей возможно будут прописаны дополнительные торговые соглашения с ТС.Может получим инвестиции в реальный сектор экономики и рабочие места. петины четыре года были провальны в этом плане.Транзит газа через Украину подпишут на лучших условиях.Стабилизируются поставки топлива для украинских АЭС.Долги не могут простить, а вот выделять не кредитные деньги под программы развития могут.