Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:29
Тут как ни крути просто пила.Если политика партии не изменится, то под 26 сходим.Конечно , заглядывая в будущее, хотелось бы посмотреть как с 25-26 будем прыгать вверх...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58
А что изменится при условных "бойках"?
Подешевеет газ?
Будет разорван договор об ассоциации с ЕС?
Нам простят все долги?
Или новый гетман поедет мириться и бить челом царю всея Руси?
Сагитируйте, может, я с вами и соглашусь.
Додано: Чет 12 кві, 2018 00:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Вышла свежая статистика по кредитам, депозитам и денежным агрегатам за март и теперь "ничего не значащий"(с) КаренсиБорд ±= 21,62 грн/$
тут файл: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 03'2018
Наличка уперлась в рубеж, отскок до 20х чисел напрашивается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:23
Кредитоваться будем дешевле, а с учетом что надо будет много отдавать то это перекредитуем. Это позволит не поднимать тарифы ЖКХ, в том числе на газ. Так что может и не подешевеет, но и не подорожает тоже результат. Ведь так останется больше ресурсов у бизнеса и населения.
порошенко завяз в коррупции и офшорах, запад в любой момент может начать конфисковывать его деньги. Чего он так боится, и поэтому торгует суверенитетом Украины, этим на него и надавили чтобы он о Будапештском меморандуме не вспоминал. А также бизнес в росссии влияет на его решения.
С путиным под нового человека начнутся новые переговоры и запад будет поджимать к мирным действиям. Украине не приемлем "Минск" в текущей редакции, поэтому он и не выполняется петей до президентских выборов. Минские соглашения изменят.
Ассоциация с ЕС не будет разорвана но есть вариант пересмотра.
Для восточных областей возможно будут прописаны дополнительные торговые соглашения с ТС.
Может получим инвестиции в реальный сектор экономики и рабочие места. петины четыре года были провальны в этом плане.
Транзит газа через Украину подпишут на лучших условиях.
Стабилизируются поставки топлива для украинских АЭС.
Долги не могут простить, а вот выделять не кредитные деньги под программы развития могут.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:22
зачем ?
у вас своя свадьба, у нас — своя.(с)
а по итогу у вас кернеса выбирают, у нас труханова...
а шо делать?
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:17
А агрегаты в каком подпункте (чтоб все не открывать)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:49
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:30
За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування запозичених коштів) в березні скоротилися на 117 млн дол (-1,8%), а за весь І квартал - на 329 млн дол (-4,9%) - до 6,34 млрд дол.
Валові валютні резерви (з урахуванням запозичених коштів) у березні зменшилися на 219 млн дол (-1,2%), а за весь І квартал - на 617 млн дол (-3,3%) до 18,2 млрд дол.
НБУ очікує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 2018 році на рівні 9 мільярдів доларів, що відповідає обсягу переказів 2017 року. Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, пише УНІАН.
Нагадаємо, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів до України в 2017 році до 9,3 мільярда доларів США, або 8,4% по відношенню до ВВП.
Витрати державного бюджету на погашення та обслуговування державного боргу в 2017 році становили 474 млрд грн(47% бюджета , Карл).
Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – складе 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.
Згідно з графіком на сайті Міністерства фінансів, в тому числі за цей період належить повернути борги на 1,929 трильйона гривень і заплатити 1,116 трильйона гривень в рахунок їх обслуговування. За інформацією Мінфіну, в період з 2018 по 2022 рік включно Україні належить сплатити в рахунок погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу 1,303 трильйона. Поточного року боргові платежі становитимуть 327,7 мільярда гривень, в 2019 – 313,9 мільярда гривень, в 2020 – 265,9 мільярда гривень, в 2021 – 222,4 мільярда гривень, у 2022 – 173,2 мільярда гривень. У період з 2023 по 2027 рік такі платежі становитимуть 805,3 мільярда гривень, з 2028 за 2032 рік - 593,1 мільярда гривень, з 2033 за 2037 рік – 169,6 мільярда гривень, з 2038 за 2045 рік – 173,5 мільярда гривень.
Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.
п.с. якщо такими темпами нарощувати борги, то через 2-3 роки прийдеться половину населення у віці від 20 до 35 років примусово вивозити на "заробітки до Німеччини (як це вже було у 42-43рр), що б працювали по 12 годин, та валюту переказами слали до дому.
стосовно приватізації:
Із 3500 підприємств, що залишилися в державній власності, 1255 фактично не працюють і підлягають ліквідації. Про це під час ефіру на одній з радіостанцій заявив виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.
це зрада чи перемога?
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
упс, пардон
ну и кб до кучи
Востаннє редагувалось bred в Чет 12 кві, 2018 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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