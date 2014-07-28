Додано: Чет 12 кві, 2018 18:30

За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування запозичених коштів) в березні скоротилися на 117 млн дол (-1,8%), а за весь І квартал - на 329 млн дол (-4,9%) - до 6,34 млрд дол.

Валові валютні резерви (з урахуванням запозичених коштів) у березні зменшилися на 219 млн дол (-1,2%), а за весь І квартал - на 617 млн дол (-3,3%) до 18,2 млрд дол.



НБУ очікує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 2018 році на рівні 9 мільярдів доларів, що відповідає обсягу переказів 2017 року. Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, пише УНІАН.

Нагадаємо, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів до України в 2017 році до 9,3 мільярда доларів США, або 8,4% по відношенню до ВВП.



Витрати державного бюджету на погашення та обслуговування державного боргу в 2017 році становили 474 млрд грн(47% бюджета , Карл).



Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – складе 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.



Згідно з графіком на сайті Міністерства фінансів, в тому числі за цей період належить повернути борги на 1,929 трильйона гривень і заплатити 1,116 трильйона гривень в рахунок їх обслуговування. За інформацією Мінфіну, в період з 2018 по 2022 рік включно Україні належить сплатити в рахунок погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу 1,303 трильйона. Поточного року боргові платежі становитимуть 327,7 мільярда гривень, в 2019 – 313,9 мільярда гривень, в 2020 – 265,9 мільярда гривень, в 2021 – 222,4 мільярда гривень, у 2022 – 173,2 мільярда гривень. У період з 2023 по 2027 рік такі платежі становитимуть 805,3 мільярда гривень, з 2028 за 2032 рік - 593,1 мільярда гривень, з 2033 за 2037 рік – 169,6 мільярда гривень, з 2038 за 2045 рік – 173,5 мільярда гривень.



Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.



п.с. якщо такими темпами нарощувати борги, то через 2-3 роки прийдеться половину населення у віці від 20 до 35 років примусово вивозити на "заробітки до Німеччини (як це вже було у 42-43рр), що б працювали по 12 годин, та валюту переказами слали до дому.



стосовно приватізації:

Із 3500 підприємств, що залишилися в державній власності, 1255 фактично не працюють і підлягають ліквідації. Про це під час ефіру на одній з радіостанцій заявив виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.



це зрада чи перемога?