Додано: Чет 12 кві, 2018 20:07

Перемога, конечно, что за вопросВчера видел, как в трамвае Василь в пух и прах разбил Баффета, кучу плюсиков сразу за поиск зрадофилов получил.А зрадофилы у них это те, кто правду пишет.Теперь попробуем задуматься над неким механизмом...По заробитчанам.1 - ну я так понимаю, что деньги они зарабатывают для своих семей , а не в звр2 - но их валюту всё таки выкупают банки и нбу, ну пусть часть и попадает в звр, далее...3 - допустим нбу выкупил валюту за гривны, т о он выбросил в оборот массу гривны, а валюту в текущих условиях должен отдать за долги.Что получается, то что гривневая масса нарастает, а валютная проседает.Но долги не спешат отдавать, т к курс тогда улетит (даже не буду изобретать цифру)Поэтому долги отдают только исключительно тогда и столько, что уже тянуть невозможно никак.На этом и держится курс .