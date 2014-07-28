RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:07

prodigy

Перемога, конечно, что за вопрос :D
Вчера видел, как в трамвае Василь в пух и прах разбил Баффета, кучу плюсиков сразу за поиск зрадофилов получил.А зрадофилы у них это те, кто правду пишет.
Теперь попробуем задуматься над неким механизмом...По заробитчанам.
1 - ну я так понимаю, что деньги они зарабатывают для своих семей , а не в звр
2 - но их валюту всё таки выкупают банки и нбу, ну пусть часть и попадает в звр, далее...
3 - допустим нбу выкупил валюту за гривны, т о он выбросил в оборот массу гривны, а валюту в текущих условиях должен отдать за долги.Что получается, то что гривневая масса нарастает, а валютная проседает.Но долги не спешат отдавать, т к курс тогда улетит (даже не буду изобретать цифру :( )Поэтому долги отдают только исключительно тогда и столько, что уже тянуть невозможно никак.На этом и держится курс .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13943
З нами з: 04.05.10
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:14

bred Вижу, спасибо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13943
З нами з: 04.05.10
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 904905906907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2220)
12.04.2018 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.