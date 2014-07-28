Перемога, конечно, что за вопрос Вчера видел, как в трамвае Василь в пух и прах разбил Баффета, кучу плюсиков сразу за поиск зрадофилов получил.А зрадофилы у них это те, кто правду пишет. Теперь попробуем задуматься над неким механизмом...По заробитчанам. 1 - ну я так понимаю, что деньги они зарабатывают для своих семей , а не в звр 2 - но их валюту всё таки выкупают банки и нбу, ну пусть часть и попадает в звр, далее... 3 - допустим нбу выкупил валюту за гривны, т о он выбросил в оборот массу гривны, а валюту в текущих условиях должен отдать за долги.Что получается, то что гривневая масса нарастает, а валютная проседает.Но долги не спешат отдавать, т к курс тогда улетит (даже не буду изобретать цифру )Поэтому долги отдают только исключительно тогда и столько, что уже тянуть невозможно никак.На этом и держится курс .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
не знаю олень не олень - посмотрим потом, но все же 1) откупил немножко гривны (с закончившегося столба): долго ерзался, перекладывать ли на "депо до 24/04/18" - решил откупить-зафиксить часть, остальное на текущем счету пока что. Другой закончившейся столб в понедельник сдуру переложил на жирный столб "до 30/05/18" (не устоял перед "жирной ставкой 16% ), на следующий день глянул на проклятое дерево и его историческую корреляцию с гривной - как-то начал очковать насчет грн, тут наиболее вероятна возня в ширинке над 26, но это не точно . А по самому дол-рублю, то глядя на график вижу выход из коридора 56-60, рост волатильности и поход наверх, к тому же фундаментал у них неочень. По крайней мере вероятность 56 чуть более чем нулевая. Хоть я и не ярый сторонник идеи сильной привязки гривны к рублю, но некоторую корреляцию наблюдать будем, с лагом, тем более что владельцы гривны не спят и постукивают снизу. И это еще не заканчивались "полноценные" 3 мес. депо "2х.01.18 - 2х.04.18". Плюс, могут обостриться ажитации вокруг транша в мае-июне (сегодня в нбу сказали что ожидают транш в начале 3 квартала, но нужны решительные реформы в течение этих самых 2 месяцев); банки в мае могут по предоставленному праву начать наращивать свои позиции. Поэтому ловить непонятное дно (25.7) при всем желании может оказаться неблагодарным делом, наподобие как с 29,3 и тд. Или, как я помню в 14 году ждал обещанных 11.5 хотя мог спокойно по 11.70-12.00 докупить - ага, проаленил, докупал по 12.95 на депо с нервами. Сейчас конечно ситуация гораздо спокойнее чем в 14, но все-же. Поэтому наблюдаю и откупаюсь потихоньку.
2) Плюс, преимущественно с позиции долгосрочника-холдера купил немного бтц - тут скорее алень, кратко-средне-срочно очень высоковероятно lol: Хотя конечно идеально было бы если бы упали в боковой диапазон 3-5 тыс где-то через пару месяцев для нормального закупа, но рынку не прикажешь. По-любому во внутренней бухгалтерии будем считать, что часть дохода от качелей "гривна-бакс" реинвестировал в крипту на долгосрок. пс.На той неделе смотрел какой-то фильмец, где один волстритовский трейдер-террорист захватил поезд с заложниками и требованием 30 млн, дождался паники на бирже и прикупил золотишка на дне , правда его потом споймали и убили за криминал, но то таке. Так вот чего-то в голове промелькнула мысль про крипту и загоны (а тогда то еще крипты не было) - такую жилу рубить врядли кто-то захочет, да и интерес к ней со стороны сидящих в засаде немалый
Как-то так. Опять многабукав получилось. Доложил, теперь можно и вниз сходить
На обслуживание и погашение государственного долга в 2017 году было потрачено 474 млрд грн. ........... Согласно данным Министерства финансов, на погашение госдолга направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн. Объем государственных заимствований в прошлом году составил 478,7 млрд грн.
"Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции", - отметил он.
По состоянию на 11 апреля Украина должна выплатить до конца 2018 года по внешнему госдолгу 99,07 млрд. грн. (3,81 млрд. долларов), в том числе в счет его обслуживания 1,68 млрд. долларов, сообщило Министерство финансов страны.
Между тем в следующем году суммы выплат возрастут до 5,81 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,77 млрд. долларов.
Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год – 6,75 млрд. долларов, в том числе 1,67 млрд. долларов в счет обслуживания, а в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно 4,29 млрд. и 4,12 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,23 млрд. и 1,07 млрд. долларов соответственно. ........... Как ранее сообщали «Комментарии», Госстат подсчитал долг населения за коммуналку – по состоянию на конец февраля 2018 года украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд. грн.