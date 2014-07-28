Додано: Чет 12 кві, 2018 22:57

закончившегося

преимущественно с позиции долгосрочника-холдера

, правда его потом споймали и убили за криминал, но то таке. Так вот чего-то в голове промелькнула мысль про крипту и загоны (а тогда то еще крипты не было) - такую жилу рубить врядли кто-то захочет, да и интерес к ней со стороны сидящих в засаде немалый пс.На той неделе смотрел какой-то фильмец, где один волстритовский трейдер-террорист захватил поезд с заложниками и требованием 30 млн, дождался паники на бирже и прикупил золотишка на дне, правда его потом споймали и убили за криминал, но то таке. Так вот чего-то в голове промелькнула мысль про крипту и загоны (а тогда то еще крипты не было) - такую жилу рубить врядли кто-то захочет, да и интерес к ней со стороны сидящих в засаде немалый

не знаю олень не олень - посмотрим потом, но все же1) откупил немножко гривны (сстолба): долго ерзался, перекладывать ли на "депо до 24/04/18" - решил откупить-зафиксить часть, остальное на текущем счету пока что. Другой закончившейся столб в понедельник сдуру переложил на жирный столб "до 30/05/18" (не устоял перед "жирной ставкой 16%), на следующий день глянул на проклятое дерево и его историческую корреляцию с гривной - как-то начал очковать насчет грн, тут наиболее вероятна возня в ширинке над 26, но это не точноА по самому дол-рублю, то глядя на график вижу выход из коридора 56-60, рост волатильности и поход наверх, к тому же фундаментал у них неочень. По крайней мере вероятность 56 чуть более чем нулевая.Хоть я и не ярый сторонник идеи сильной привязки гривны к рублю, но некоторую корреляцию наблюдать будем, с лагом, тем более что владельцы гривны не спят и постукивают снизу.И это еще не заканчивались "полноценные" 3 мес. депо "2х.01.18 - 2х.04.18". Плюс, могут обостриться ажитации вокруг транша в мае-июне (сегодня в нбу сказали что ожидают транш в начале 3 квартала, но нужны решительные реформы в течение этих самых 2 месяцев); банки в мае могут по предоставленному праву начать наращивать свои позиции.Поэтому ловить непонятное дно (25.7) при всем желании может оказаться неблагодарным делом, наподобие как с 29,3 и тд. Или, как я помню в 14 году ждал обещанных 11.5 хотя мог спокойно по 11.70-12.00 докупить - ага, проаленил, докупал по 12.95 на депо с нервами. Сейчас конечно ситуация гораздо спокойнее чем в 14, но все-же.Поэтому наблюдаю и откупаюсь потихоньку.2) Плюс,купил немного бтц- тут скорее алень, кратко-средне-срочно очень высоковероятно lol: Хотя конечно идеально было бы если бы упали в боковой диапазон 3-5 тыс где-то через пару месяцев для нормального закупа, но рынку не прикажешь. По-любому во внутренней бухгалтерии будем считать, что часть дохода от качелей "гривна-бакс" реинвестировал в крипту на долгосрок.Как-то так. Опять многабукав получилось.Доложил, теперь можно и вниз сходить