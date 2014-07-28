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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:07

prodigy

Перемога, конечно, что за вопрос :D
Вчера видел, как в трамвае Василь в пух и прах разбил Баффета, кучу плюсиков сразу за поиск зрадофилов получил.А зрадофилы у них это те, кто правду пишет.
Теперь попробуем задуматься над неким механизмом...По заробитчанам.
1 - ну я так понимаю, что деньги они зарабатывают для своих семей , а не в звр
2 - но их валюту всё таки выкупают банки и нбу, ну пусть часть и попадает в звр, далее...
3 - допустим нбу выкупил валюту за гривны, т о он выбросил в оборот массу гривны, а валюту в текущих условиях должен отдать за долги.Что получается, то что гривневая масса нарастает, а валютная проседает.Но долги не спешат отдавать, т к курс тогда улетит (даже не буду изобретать цифру :( )Поэтому долги отдают только исключительно тогда и столько, что уже тянуть невозможно никак.На этом и держится курс .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:14

bred Вижу, спасибо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

не знаю олень не олень - посмотрим потом, но все же
1) откупил немножко гривны (с закончившегося столба): долго ерзался, перекладывать ли на "депо до 24/04/18" - решил откупить-зафиксить часть, остальное на текущем счету пока что. Другой закончившейся столб в понедельник сдуру переложил на жирный столб "до 30/05/18" (не устоял перед "жирной ставкой 16% :lol: ), на следующий день глянул на проклятое дерево и его историческую корреляцию с гривной - как-то начал очковать насчет грн, тут наиболее вероятна возня в ширинке над 26, но это не точно :D .
А по самому дол-рублю, то глядя на график вижу выход из коридора 56-60, рост волатильности и поход наверх, к тому же фундаментал у них неочень. По крайней мере вероятность 56 чуть более чем нулевая.
Хоть я и не ярый сторонник идеи сильной привязки гривны к рублю, но некоторую корреляцию наблюдать будем, с лагом, тем более что владельцы гривны не спят и постукивают снизу.
И это еще не заканчивались "полноценные" 3 мес. депо "2х.01.18 - 2х.04.18". Плюс, могут обостриться ажитации вокруг транша в мае-июне (сегодня в нбу сказали что ожидают транш в начале 3 квартала, но нужны решительные реформы в течение этих самых 2 месяцев); банки в мае могут по предоставленному праву начать наращивать свои позиции.
Поэтому ловить непонятное дно (25.7) при всем желании может оказаться неблагодарным делом, наподобие как с 29,3 и тд. Или, как я помню в 14 году ждал обещанных 11.5 хотя мог спокойно по 11.70-12.00 докупить - ага, проаленил, докупал по 12.95 на депо с нервами. Сейчас конечно ситуация гораздо спокойнее чем в 14, но все-же.
Поэтому наблюдаю и откупаюсь потихоньку.

2) Плюс, преимущественно с позиции долгосрочника-холдера купил немного бтц :mrgreen: - тут скорее алень, кратко-средне-срочно очень высоковероятно lol: Хотя конечно идеально было бы если бы упали в боковой диапазон 3-5 тыс где-то через пару месяцев для нормального закупа, но рынку не прикажешь. По-любому во внутренней бухгалтерии будем считать, что часть дохода от качелей "гривна-бакс" реинвестировал в крипту на долгосрок.
пс.На той неделе смотрел какой-то фильмец, где один волстритовский трейдер-террорист захватил поезд с заложниками и требованием 30 млн, дождался паники на бирже и прикупил золотишка на дне :) , правда его потом споймали и убили за криминал, но то таке. Так вот чего-то в голове промелькнула мысль про крипту и загоны (а тогда то еще крипты не было) - такую жилу рубить врядли кто-то захочет, да и интерес к ней со стороны сидящих в засаде немалый

Как-то так. Опять многабукав получилось.
Доложил, теперь можно и вниз сходить :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:50

Добавлю к посту prodigy:
На обслуживание и погашение государственного долга в 2017 году было потрачено 474 млрд грн.
...........
Согласно данным Министерства финансов, на погашение госдолга направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.
Объем государственных заимствований в прошлом году составил 478,7 млрд грн.

https://finclub.net/news/raskhody-ukrainy-na-gosdolg-sostavili-pochti-500-mlrd-grn.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Выделил обслуживание, т.к. тело долга то таке - можно и перезанять, а обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.

Не знаю, видели ли это:
В этом году Нацбанк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

"Это позволит нарастить резервы до 21,6 млрд долларов на конец этого года", - заявил он.

Нацбанк улучшил прогноз по резервам в 2019 году с 17,8 млрд долларов до 19,1 млрд долларов, в 2020 году - с 18,6 млрд долларов до 20 млрд долларов.

Небольшое сокращение резервов в следующих годах в НБУ объясняют пиковыми выплатами по внешнему долгу.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса с 3,5 млрд долларов до 2,4 млрд долларов в 2018 году и с 4,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов в 2019 году.

По мнению замглавы правления Нацбанка, увеличение денежных переводов из-за дальнейшей трудовой миграции частично компенсирует расширение дефицита торгового баланса.

Сальдо сводного платежного баланса в этом году будет положительным - 2,6 млрд долларов, в 2019 году отрицательным - 0,8 млрд долларов.

https://kurs.com.ua/novost/61516-nbu-uluchshil-prognoz-mezhdunarodnih-rezervov/?utm_source=partner&utm_medium=news&utm_content=www.epravda.com.ua

И ещё:
"Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции", - отметил он.

http://www.dsnews.ua/economics/natsbank-nazval-datu-povysheniya-minimalki-do-4200-grn-12042018151300
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 01:07

И ещё о наших долгах:
По состоянию на 11 апреля Украина должна выплатить до конца 2018 года по внешнему госдолгу 99,07 млрд. грн. (3,81 млрд. долларов), в том числе в счет его обслуживания 1,68 млрд. долларов, сообщило Министерство финансов страны.

Между тем в следующем году суммы выплат возрастут до 5,81 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,77 млрд. долларов.

Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год – 6,75 млрд. долларов, в том числе 1,67 млрд. долларов в счет обслуживания, а в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно 4,29 млрд. и 4,12 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,23 млрд. и 1,07 млрд. долларов соответственно.
...........
Как ранее сообщали «Комментарии», Госстат подсчитал долг населения за коммуналку – по состоянию на конец февраля 2018 года украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд. грн.

https://comments.ua/money/617336-minfin-dal-raskladku-gosdolgu-ukraini.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Учитывая планы НБУ привлечь в 2018-2019 евробонды на 4 млрд. долл. (https://kurs.com.ua/novost/61523-ukraina-mozhet-razmestit-evrobondi-na-4-mlrd/), стоимость обслуживания долга будет возрастать. Не знаю, учитывал ли это Минфин в вышеприведенном прогнозе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:57

  ЛАД написав:
Не знаю, учитывал ли это Минфин в вышеприведенном прогнозе.



конечно учитывал, они все уже учли наперед :mrgreen:
-деньги заробитчан спрогнозировали на 3 года вперед
-и успешное размещение евробондов (а в чем проблема, если не возьмут по 7,75, то можно предложить и по 8 и по 9%, вон при Яныке даже по 10% было, еще есть вариант выплаты % вперед)

наши керманычи- "музыканты-виртуозы" и ноты им не нужны, играют по ходу пьесы как таперы в немом кино
prodigy
 
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