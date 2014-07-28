Перемога, конечно, что за вопрос Вчера видел, как в трамвае Василь в пух и прах разбил Баффета, кучу плюсиков сразу за поиск зрадофилов получил.А зрадофилы у них это те, кто правду пишет. Теперь попробуем задуматься над неким механизмом...По заробитчанам. 1 - ну я так понимаю, что деньги они зарабатывают для своих семей , а не в звр 2 - но их валюту всё таки выкупают банки и нбу, ну пусть часть и попадает в звр, далее... 3 - допустим нбу выкупил валюту за гривны, т о он выбросил в оборот массу гривны, а валюту в текущих условиях должен отдать за долги.Что получается, то что гривневая масса нарастает, а валютная проседает.Но долги не спешат отдавать, т к курс тогда улетит (даже не буду изобретать цифру )Поэтому долги отдают только исключительно тогда и столько, что уже тянуть невозможно никак.На этом и держится курс .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
не знаю олень не олень - посмотрим потом, но все же 1) откупил немножко гривны (с закончившегося столба): долго ерзался, перекладывать ли на "депо до 24/04/18" - решил откупить-зафиксить часть, остальное на текущем счету пока что. Другой закончившейся столб в понедельник сдуру переложил на жирный столб "до 30/05/18" (не устоял перед "жирной ставкой 16% ), на следующий день глянул на проклятое дерево и его историческую корреляцию с гривной - как-то начал очковать насчет грн, тут наиболее вероятна возня в ширинке над 26, но это не точно . А по самому дол-рублю, то глядя на график вижу выход из коридора 56-60, рост волатильности и поход наверх, к тому же фундаментал у них неочень. По крайней мере вероятность 56 чуть более чем нулевая. Хоть я и не ярый сторонник идеи сильной привязки гривны к рублю, но некоторую корреляцию наблюдать будем, с лагом, тем более что владельцы гривны не спят и постукивают снизу. И это еще не заканчивались "полноценные" 3 мес. депо "2х.01.18 - 2х.04.18". Плюс, могут обостриться ажитации вокруг транша в мае-июне (сегодня в нбу сказали что ожидают транш в начале 3 квартала, но нужны решительные реформы в течение этих самых 2 месяцев); банки в мае могут по предоставленному праву начать наращивать свои позиции. Поэтому ловить непонятное дно (25.7) при всем желании может оказаться неблагодарным делом, наподобие как с 29,3 и тд. Или, как я помню в 14 году ждал обещанных 11.5 хотя мог спокойно по 11.70-12.00 докупить - ага, проаленил, докупал по 12.95 на депо с нервами. Сейчас конечно ситуация гораздо спокойнее чем в 14, но все-же. Поэтому наблюдаю и откупаюсь потихоньку.
2) Плюс, преимущественно с позиции долгосрочника-холдера купил немного бтц - тут скорее алень, кратко-средне-срочно очень высоковероятно lol: Хотя конечно идеально было бы если бы упали в боковой диапазон 3-5 тыс где-то через пару месяцев для нормального закупа, но рынку не прикажешь. По-любому во внутренней бухгалтерии будем считать, что часть дохода от качелей "гривна-бакс" реинвестировал в крипту на долгосрок. пс.На той неделе смотрел какой-то фильмец, где один волстритовский трейдер-террорист захватил поезд с заложниками и требованием 30 млн, дождался паники на бирже и прикупил золотишка на дне , правда его потом споймали и убили за криминал, но то таке. Так вот чего-то в голове промелькнула мысль про крипту и загоны (а тогда то еще крипты не было) - такую жилу рубить врядли кто-то захочет, да и интерес к ней со стороны сидящих в засаде немалый
Как-то так. Опять многабукав получилось. Доложил, теперь можно и вниз сходить
На обслуживание и погашение государственного долга в 2017 году было потрачено 474 млрд грн. ........... Согласно данным Министерства финансов, на погашение госдолга направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн. Объем государственных заимствований в прошлом году составил 478,7 млрд грн.
"Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции", - отметил он.
По состоянию на 11 апреля Украина должна выплатить до конца 2018 года по внешнему госдолгу 99,07 млрд. грн. (3,81 млрд. долларов), в том числе в счет его обслуживания 1,68 млрд. долларов, сообщило Министерство финансов страны.
Между тем в следующем году суммы выплат возрастут до 5,81 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,77 млрд. долларов.
Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год – 6,75 млрд. долларов, в том числе 1,67 млрд. долларов в счет обслуживания, а в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно 4,29 млрд. и 4,12 млрд. долларов, из которых в счет обслуживания – 1,23 млрд. и 1,07 млрд. долларов соответственно. ........... Как ранее сообщали «Комментарии», Госстат подсчитал долг населения за коммуналку – по состоянию на конец февраля 2018 года украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд. грн.
ЛАД написав: Не знаю, учитывал ли это Минфин в вышеприведенном прогнозе.
конечно учитывал, они все уже учли наперед -деньги заробитчан спрогнозировали на 3 года вперед -и успешное размещение евробондов (а в чем проблема, если не возьмут по 7,75, то можно предложить и по 8 и по 9%, вон при Яныке даже по 10% было, еще есть вариант выплаты % вперед)
наши керманычи- "музыканты-виртуозы" и ноты им не нужны, играют по ходу пьесы как таперы в немом кино
с покупкой бакса сейчас торопиться не стоит, есть еще два месяца спокойной жизни это минимум. какой будет минимум знают только в НБУ(и на Банковой), даже если ниже 26,0 не упадет, имея гривну на месячных депо вы ничего не потеряете.
про связь гривны с рублем "заезженная пластинка", "У вас своя свадьба, у нас — своя!"(с)
Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла. Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.
Все вроде у тебя логично сделано.
По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой: Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ! Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте