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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:29

Alex2007

По гривне - это точно я когда то назвал вознёй в ширинке великана :D Ну конечно нужно мудро распорядиться. чтобы заработать. сохранить, не потерять.Твой вариант хорош.
По крипте, нужно абстрагироваться от слова загон и принять правду как есть - крипта уже вошла в жизнь и никуда от неё не деться.Но в разумных пределах.Я беспощадно луплю тех, кто считает что крипта заменит всё и вся и даже на бутерброд её собирается намазывать.Этих я называю криптошизиками.А в инвестпортфеле она имеет право быть :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:34

  Vitl написав:
  Очкарик написав:Alex2007
плюсанул за рассказ.

Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла.
Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.

Все вроде у тебя логично сделано.

По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой:
Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ!
Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.


Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере... :D


Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США :)

История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана :roll:

Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14

  freeze написав:
  Vitl написав:
  Очкарик написав:Alex2007
плюсанул за рассказ.

Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла.
Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.

Все вроде у тебя логично сделано.

По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой:
Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ!
Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.


Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере... :D


Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США :)

История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана :roll:

Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.


Только что погуглил и увидел, что самая приемлимая фраза - а может кто то другой из тогдашних финансовых воротил...Упоминается 28 год и разные имена.Я эту историю слышал с Р, поэтому и рассказал.Когда пузырится, её всегда вспоминают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34

Vitl

Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.

В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.
Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.
У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.

А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))
freeze
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