Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34

Vitl



Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.



В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.

Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.

У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.



А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))