Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:19

freeze написав: Vitl



Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.



В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.

Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.

У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.



А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит ))) Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))

Принцип абсолютно верен.Но в частностях можно внести коррективы.Если говорить о 2000 годе, тогда можно говорить и о стоимости биткоина в момент рождения.Тогда в сторонке будет курить весь 7ой.Но соль в другом, а именно в том, что вероятнее всего даже сейчас мы находимся на подростковом юношеском уровне криптовалют.Многие считают, что пузырь уже лопнул, это их право.На самом деле будем посмотреть.Как раз сейчас и есть момент, когда рынок криптовалют показал свои качества.Входить в него когда он был никакой это и был контейнер в поле - деньги на ветер.А вот сейчас, не утверждаю - это шанс.Проведу аналогию.Криптошизики возмущаются и обижаются, когда я сравниваю крипту с ммм.Они приводят массу различий, но все эти различия не имеют значения, т к по главному критерию крипта - это ммм, это накачка за счёт новых игроков и свежих денег.Так вот напомню, что ммм 90х провалилось, и несмотря на это родилось ммм2011.А почемуа потому, что жадность это такой дикий драйвер, что перевернёт всё на своём пути.И я играл в ммм2011. всего несколько месяцев и вышел с подъёмом 95% от вложенной суммы, правда сумма была невелика, ну по принципу не жалко.Из этого я лично уверен и делаю вывод, что с криптой будет очередной хайп, сыграть в него или нет дело личное каждого.ПС а если пофантазировать, то можно и представить такую картину - ФР пузырь ещё больший с капой ок 70 триллионовЕсли он начнёт сдуваться, то не исключён вариант перетока хотя бы частично в новый криптоактив, тогда найдутся многие. кто будут писать и рассказывать подобные рассказы, только уже не про контейнеры, а про крипту(собственно это уже и сейчас имеет место, т к энтузиасты на страх и риск подняли сотни тысяч процентов).