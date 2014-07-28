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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 906907908909>
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:29

Alex2007

По гривне - это точно я когда то назвал вознёй в ширинке великана :D Ну конечно нужно мудро распорядиться. чтобы заработать. сохранить, не потерять.Твой вариант хорош.
По крипте, нужно абстрагироваться от слова загон и принять правду как есть - крипта уже вошла в жизнь и никуда от неё не деться.Но в разумных пределах.Я беспощадно луплю тех, кто считает что крипта заменит всё и вся и даже на бутерброд её собирается намазывать.Этих я называю криптошизиками.А в инвестпортфеле она имеет право быть :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:34

  Vitl написав:
  Очкарик написав:Alex2007
плюсанул за рассказ.

Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла.
Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.

Все вроде у тебя логично сделано.

По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой:
Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ!
Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.


Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере... :D


Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США :)

История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана :roll:

Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14

  freeze написав:
  Vitl написав:
  Очкарик написав:Alex2007
плюсанул за рассказ.

Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла.
Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.

Все вроде у тебя логично сделано.

По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой:
Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ!
Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.


Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере... :D


Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США :)

История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана :roll:

Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.


Только что погуглил и увидел, что самая приемлимая фраза - а может кто то другой из тогдашних финансовых воротил...Упоминается 28 год и разные имена.Я эту историю слышал с Р, поэтому и рассказал.Когда пузырится, её всегда вспоминают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:34

Vitl

Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.

В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.
Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.
У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.

А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:51

freeze
Хех, "а шоб ты был такой умный, как моя жена после". :lol:

А если серьезно, то 7-й тогда был стартапом, со всеми вытекающими, а мог и не состояться. Неслабый нюх нужен еще и для того, чтобы выйти вовремя из такого стартапа.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:52

А мы думали...

Золотовалютные резервы будут расти быстрее, чем прогнозировалось — НБУ

Т.Е. всьо буде гуд... :roll:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:10



Некоторый коммент от НБУ по этому поводу с 12:05
https://www.youtube.com/watch?v=8-zMd0CDD88

1. додаткове розміщення єврооблігацій наступного року; 4 млрд - 2.5 млрд в 2018, 1.5 в 2019)
2. трохи покращили прогноз щодо валютних інтервенцій
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав: 500 долларов за контейнер, стоящий в поле.

а сколько сейчас стоит 1 контейнер чтоб купить :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:03


В ночном посте цитировал этот оптимизм, только с др. ресурса. Там же ещё говорится:
В этом году Нацбанк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

Т.е такой прогноз ЗВР с учётом надежд на деньги МВФ в начале 3 квартала + не знаю когда ЕС и ВБ. А будет ли это?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:19

  freeze написав:Vitl

Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.

В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х.
Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение.
У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.

А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))


Принцип абсолютно верен.Но в частностях можно внести коррективы.Если говорить о 2000 годе, тогда можно говорить и о стоимости биткоина в момент рождения.Тогда в сторонке будет курить весь 7ой.Но соль в другом, а именно в том, что вероятнее всего даже сейчас мы находимся на подростковом юношеском уровне криптовалют.Многие считают, что пузырь уже лопнул, это их право.На самом деле будем посмотреть.Как раз сейчас и есть момент, когда рынок криптовалют показал свои качества.Входить в него когда он был никакой это и был контейнер в поле - деньги на ветер.А вот сейчас, не утверждаю - это шанс.Проведу аналогию.Криптошизики возмущаются и обижаются, когда я сравниваю крипту с ммм.Они приводят массу различий, но все эти различия не имеют значения, т к по главному критерию крипта - это ммм, это накачка за счёт новых игроков и свежих денег.Так вот напомню, что ммм 90х провалилось, и несмотря на это родилось ммм2011.А почему :?: а потому, что жадность это такой дикий драйвер, что перевернёт всё на своём пути.И я играл в ммм2011. всего несколько месяцев и вышел с подъёмом 95% от вложенной суммы, правда сумма была невелика, ну по принципу не жалко.Из этого я лично уверен и делаю вывод, что с криптой будет очередной хайп, сыграть в него или нет дело личное каждого.
ПС а если пофантазировать, то можно и представить такую картину - ФР пузырь ещё больший с капой ок 70 триллионов :!: Если он начнёт сдуваться, то не исключён вариант перетока хотя бы частично в новый криптоактив, тогда найдутся многие. кто будут писать и рассказывать подобные рассказы, только уже не про контейнеры, а про крипту(собственно это уже и сейчас имеет место, т к энтузиасты на страх и риск подняли сотни тысяч процентов).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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