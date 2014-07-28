По гривне - это точно я когда то назвал вознёй в ширинке великана Ну конечно нужно мудро распорядиться. чтобы заработать. сохранить, не потерять.Твой вариант хорош. По крипте, нужно абстрагироваться от слова загон и принять правду как есть - крипта уже вошла в жизнь и никуда от неё не деться.Но в разумных пределах.Я беспощадно луплю тех, кто считает что крипта заменит всё и вся и даже на бутерброд её собирается намазывать.Этих я называю криптошизиками.А в инвестпортфеле она имеет право быть
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла. Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.
Все вроде у тебя логично сделано.
По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой: Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ! Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.
Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере...
Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США
История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана
Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.
Думаю, что до конца мая сильный шухер может устроить только обострение ...йла. Отвязка от Рашки происходит и прогрессирует, несмотря на статистику.
Все вроде у тебя логично сделано.
По битку кто-то на ресурсе давал прикольный рассказ. Искать лень, но бриф такой: Папа одного американского президента, будучи финансистом, решил по чистить обувь (ессно не сам). Чистильщик-мальчишка ему и говорит: Надо пукупать акции компании ФФФ! Тот удивился, дескать а откуда ты знаешь? Пацан грит, что уже многим советовал - все довольны. Ну, финансист вернулся в офис и прислушался к совету пацана по-своему: позвонил своим брокерам и сказал продать все нафиг. Через короткое время фонда летит в _опу, потрясенный брокер звонит и спрашивает: Как вы просчитали? Ответ: Если сопляк дает советы и его слушают, значит на рынке реальный пузурь.
Ну ты жжёшь.Этож известнейшая история о Рокфеллере...
Вообще-то эту историю рассказал Джон Морган, когда его в 1929 году хотели привлечь за использование инсайдерской информации на слушаниях спецкомиссии в Конгрессе США
История умалчивает - был ли мальчик на самом деле или это был хитрый ход адвокатов Моргана
Хотя может быть в тот день и Кеннеди-старший, и Морган, и Рокфеллер чистили обувь у говорливого мальчика. Тоже вариант.
Только что погуглил и увидел, что самая приемлимая фраза - а может кто то другой из тогдашних финансовых воротил...Упоминается 28 год и разные имена.Я эту историю слышал с Р, поэтому и рассказал.Когда пузырится, её всегда вспоминают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.
В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х. Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение. У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.
А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))
Тут сама истина в том, что сливки ведрами снимают первопроходцы, когда бежит толпа максимум что можно заработать то геморрой.
В связи с этим вспоминаю поучительную историю где-то начала 90-х. Сидели мы в одной компании с человеком из 7-го километра, выпили, разговорились, тогда 7-км только развивался. И человек из руководства 7-го предложил - берите контейнера по 500 долларов, хорошее вложение. У меня деньги были, но я подумал, что за хрень выкидывать 500 долларов за контейнер, стоящий в поле. А моя знакомая, еврейской национальности, ох нюх на прибыль есть, уважаю, задумалась и вложилась на 10 контейнеров, еще и маму привлекла на 10 контейнеров. Мама потом умерла, по наследству контейнера перешли дочке.
А теперь представьте какой я идиот )))) Если условно с 2000 года средняя стоимость аренды одного контейнера в месяц примем за 2000 долларов, а знакомая естественно всё сдает в аренду до сих пор. Там биткоин в стороне нервно курит )))
Принцип абсолютно верен.Но в частностях можно внести коррективы.Если говорить о 2000 годе, тогда можно говорить и о стоимости биткоина в момент рождения.Тогда в сторонке будет курить весь 7ой.Но соль в другом, а именно в том, что вероятнее всего даже сейчас мы находимся на подростковом юношеском уровне криптовалют.Многие считают, что пузырь уже лопнул, это их право.На самом деле будем посмотреть.Как раз сейчас и есть момент, когда рынок криптовалют показал свои качества.Входить в него когда он был никакой это и был контейнер в поле - деньги на ветер.А вот сейчас, не утверждаю - это шанс.Проведу аналогию.Криптошизики возмущаются и обижаются, когда я сравниваю крипту с ммм.Они приводят массу различий, но все эти различия не имеют значения, т к по главному критерию крипта - это ммм, это накачка за счёт новых игроков и свежих денег.Так вот напомню, что ммм 90х провалилось, и несмотря на это родилось ммм2011.А почему а потому, что жадность это такой дикий драйвер, что перевернёт всё на своём пути.И я играл в ммм2011. всего несколько месяцев и вышел с подъёмом 95% от вложенной суммы, правда сумма была невелика, ну по принципу не жалко.Из этого я лично уверен и делаю вывод, что с криптой будет очередной хайп, сыграть в него или нет дело личное каждого. ПС а если пофантазировать, то можно и представить такую картину - ФР пузырь ещё больший с капой ок 70 триллионов Если он начнёт сдуваться, то не исключён вариант перетока хотя бы частично в новый криптоактив, тогда найдутся многие. кто будут писать и рассказывать подобные рассказы, только уже не про контейнеры, а про крипту(собственно это уже и сейчас имеет место, т к энтузиасты на страх и риск подняли сотни тысяч процентов).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.