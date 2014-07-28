Честно говоря сам давно не был на 7-ом, как-то пути наши разошлись.
Сильно зависит от места. Так сейчас погуглил ради интереса - именно контейнера 25-40 тысяч долларов.
Большие двухэтажные павильоны дороже понятно.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:21
Честно говоря сам давно не был на 7-ом, как-то пути наши разошлись.
Сильно зависит от места. Так сейчас погуглил ради интереса - именно контейнера 25-40 тысяч долларов.
Большие двухэтажные павильоны дороже понятно.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:29
Я посмотрел на олх - цены в зависимости от расположения 20-50куе, бывает и 90.Берём среднее 50, тогда в сто раз подорожали.Здорово.Но тут нужно заметить. что это специфичный актив. может особенно в нашей стране случится обстоятельство. когда он станет не нужен и превратится в 0.Ну теоретически - война, революция,платежеспособность, законодательство и под.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:32
технический анализ ни для рубля ни для гривны не применяется (какая техника, если курс в ручном режиме по указке)
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:48
Практически гораздо проще - в Харькове периодически возникают разговоры о сносе Барабана. Допустим,приняли решение о выделении земли под строительство чего-нибудь.
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