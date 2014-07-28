Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:09

Если он начнёт сдуваться, то не исключён вариант перетока хотя бы частично в новый криптоактив а если пофантазировать, то можно и представить такую картину - ФР пузырь ещё больший с капой ок 70 триллионовЕсли он начнёт сдуваться, то не исключён вариант перетока хотя бы частично в новый криптоактив

В общем по крипте считаю почти также как и ты, только может даже где-то с уклоном на умеренную криптошизу(особеннои не обязательно в НОВЫЙ, но и в существующие, особенно по приемлемым ценам где-то на дне.В общем, не всё тут так просто ивызывают у меня лично очень большие вопросы (если бы фин.система была здорова, то тогда воспринимал бы как полноценную 100% пирамиду, но....). Плюс - времена меняются, технологии меняются, ценности тоже меняются.Ну и однозначно просматриваю тот факт, что мировые керманычи в общем-то не особо то и мешают, более того даже вижу некоторую поддержку со стороны того же мвф (например, о защите криптоинвесторов и др. мелочи), в общем - хотели бы , запретили уже давно. Поэтому полностью отрицать\не замечать это явление и однозначно утверждать что, "это ВСЕ развод", как это делают некоторые на криптоветке нелогично. Важна только аккуратность и не покупать в кредит или на последнее (хотя людям из Зимбабве/Венесуелы можно было даже и в кредит, и на последнее с учетом местной инфляции.Можно вообще тупо трейдить, как другие активы, без учета всего этого бреда выше, но я слишком нервный и ленивый для слишком активного трейдинга.хотя стараюсь бороться с этим. В любом случае дикая волатильность уже не удивляет, как вспоминается год назад )Но это личный взгляд на вопрос, без агитаций так сказать, на правах оффтопа из-за относительной тишины возле местного грн-бакс. болота.