Честно говоря сам давно не был на 7-ом, как-то пути наши разошлись.
Сильно зависит от места. Так сейчас погуглил ради интереса - именно контейнера 25-40 тысяч долларов.
Большие двухэтажные павильоны дороже понятно.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:21
Честно говоря сам давно не был на 7-ом, как-то пути наши разошлись.
Сильно зависит от места. Так сейчас погуглил ради интереса - именно контейнера 25-40 тысяч долларов.
Большие двухэтажные павильоны дороже понятно.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:29
Я посмотрел на олх - цены в зависимости от расположения 20-50куе, бывает и 90.Берём среднее 50, тогда в сто раз подорожали.Здорово.Но тут нужно заметить. что это специфичный актив. может особенно в нашей стране случится обстоятельство. когда он станет не нужен и превратится в 0.Ну теоретически - война, революция,платежеспособность, законодательство и под.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:32
технический анализ ни для рубля ни для гривны не применяется (какая техника, если курс в ручном режиме по указке)
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:48
Практически гораздо проще - в Харькове периодически возникают разговоры о сносе Барабана. Допустим,приняли решение о выделении земли под строительство чего-нибудь.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:22
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:43
У нас такое тоже вряд ли пройдёт - слишком уж разросся, но в принципе ...
Помню вначале, когда пытались туда перевести людей, сколько быдо воплей, митингов протеста, возмущений и т.д.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:09
Vitl
В общем по крипте считаю почти также как и ты, только может даже где-то с уклоном на умеренную криптошизу (особенно
и не обязательно в НОВЫЙ, но и в существующие, особенно по приемлемым ценам где-то на дне.
В общем, не всё тут так просто и здоровье мировых финансов вызывают у меня лично очень большие вопросы (если бы фин.система была здорова, то тогда воспринимал бы как полноценную 100% пирамиду, но....). Плюс - времена меняются, технологии меняются, ценности тоже меняются.
Ну и однозначно просматриваю тот факт, что мировые керманычи в общем-то не особо то и мешают, более того даже вижу некоторую поддержку со стороны того же мвф (например, о защите криптоинвесторов и др. мелочи), в общем - хотели бы , запретили уже давно. Поэтому полностью отрицать\не замечать это явление и однозначно утверждать что, "это ВСЕ развод", как это делают некоторые на криптоветке нелогично. Важна только аккуратность и не покупать в кредит или на последнее (хотя людям из Зимбабве/Венесуелы можно было даже и в кредит, и на последнее с учетом местной инфляции. )
Можно вообще тупо трейдить, как другие активы, без учета всего этого бреда выше, но я слишком нервный и ленивый для слишком активного трейдинга. хотя стараюсь бороться с этим. В любом случае дикая волатильность уже не удивляет, как вспоминается год назад )
Но это личный взгляд на вопрос, без агитаций так сказать, на правах оффтопа из-за относительной тишины возле местного грн-бакс. болота.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:48
Alex2007
не обязательно в НОВЫЙ, но и в существующие, особенно по приемлемым ценам где-то на дне.
Я выразился не совсем корректно, имея ввиду всю уже существующую крипту как новый актив.Потому. что в случае массового притока для многих она и будет новым активом.А вообще я помню. что ранее мы рассуждали, что биток может рухнуть. если придумают что то лучше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:29
Да, помнится вроде было такое и на этой ветке тоже где в том году. Все может быть. Лучше конечно диверсифицировать это дело.
Но я так понимаю разработчики конкретно битка не спят и днем/ночью як маленькі звірятки допиливают систему, а криптоюзеры по сути это все дело тестируют, в том числе мощность и производительность сети. Из ниоткуда полностью готовая технология тоже появиться не может. Но людей подготавливают. Да и вообще есть подозрение, что появление бетховена - изначально неслучайное событие, а вполне себе подготовленный и если хотите секретный проект под руководством может того же фрс, но это лишь подозрение, не более.
Кстати полный кидок всех нынешних криптодержателей "почти под ноль" с последующим вводом в широкое использование новых "идеально допиленных" валют может быть неудачным - злопамятный и злой кинутый народ может обозлиться и уже не захотеть принимать новое, а широкий загал, зная это все, так тем более от греха подальше.
Но это по-любому, не так быстро и не сразу, нужно время.
Поэтому может быть и вполне успешное параллельное сосуществование и "оффициальных" крипт, и зарекомендовавших себя нынешних (особенно где высокая анонимность) - и всем хорошо, все счастливы. И в том числе, мировые керманычи могут прятать свои капиталы, а это по-моему, немаловажный фактор.
Пошел полет фантазий. . уже злоупотребил непрофильным, прошу прощения если надоел). (на криптоветке не пишу, потому что как не зайду туда почитать, постоянно собираются обвалисты и тролли, а здесь не хочется сильно злоупотреблять.)
Короче знать бы планы и будущее
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