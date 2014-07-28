Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:25

Мысли вслух...

- опять пошли вбросы о возможном вторжении рашавойск, обычно это происходит в периоды кризиса власти(дай Бог, чтобы и сейчас как обычно)

- ещё неделю назад транш мвф нам был как бы уже не нужен.Я тогда предполагал и писал. что потому, что нам его не дают.А нынче опять заговорили о помощи и мвф и гурьбой остальных, вдруг опять понадобился, т к опять пообещали

- кстати, пусть не обижаются все подряд, пытавшиеся ответить на вопрос, но внятного и вразумительного ответа не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30.Это пока остаётся тайной и причины мы узнаем позже, но налицо какая то подмена понятий, фактов, цифр...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.