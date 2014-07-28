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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:13

Alex2007

Пошел полет фантазий. :D. уже злоупотребил непрофильным, прошу прощения если надоел). (на криптоветке не пишу, потому что как не зайду туда почитать, постоянно собираются обвалисты и тролли, а здесь не хочется сильно злоупотреблять.)

- ну ничё, ты ж начал с того, что на гривну вместо бакса купил бтц
- уже пятница, да ещё 13, вечер, бррр :mrgreen:
- да, иногда прорывает там написать, в основном от того, что в теме по теме практически никого и ничего нет, появились пару майнеров в последнее время более адекватных, и усё :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:19

  orest написав:До теми тіні, обсягу ЧР, питання чому частіше тенденції на ЧР більше впливають на Мб ніж навпаки http://hvylya.net/analytics/economics/u ... omiki.html (тільки описана вершина айсбергу + засвічені перекази заробітчан вже практично рівні МБ)
П.С. Митна "чорна сотня" премєра працює...


Мне понравилось описание размаха, но как обычно, я не уловил конкретики по влиянию на курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:25

Мысли вслух...
- опять пошли вбросы о возможном вторжении рашавойск, обычно это происходит в периоды кризиса власти(дай Бог, чтобы и сейчас как обычно)
- ещё неделю назад транш мвф нам был как бы уже не нужен.Я тогда предполагал и писал. что потому, что нам его не дают.А нынче опять заговорили о помощи и мвф и гурьбой остальных, вдруг опять понадобился, т к опять пообещали
- кстати, пусть не обижаются все подряд, пытавшиеся ответить на вопрос, но внятного и вразумительного ответа не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30.Это пока остаётся тайной и причины мы узнаем позже, но налицо какая то подмена понятий, фактов, цифр...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30.

либо загонялы и нас ждет ЭОК 25,24,23,22, ...:mrgreen:
либо шото знают, чего мы не знаем 8) - когда все расслабятся - ракетонька вверх
либо нужно показать перемогу перед народом "думали/готовились, что будет всё плохо, а получилось не так уж и плохо - перемога". :D. а может какие-то технические танцы перед мвф, чтоб был повод поскиглыты или наоборот тоже показать перемогу перед ними. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 13 кві, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:38

  Vitl написав:почему принят бюджетный курс 29,30.Это пока остаётся тайной и причины мы узнаем позже, но налицо какая то подмена понятий, фактов, цифр...

Да будет такой курс, с августа-осени всё наверстаем.
Сейчас всё придерживают, чтоб с осени начать президентскую кампанию потоком "перемог".

Пирамида ОВГЗ, аномально низкие остатки на ЕКС, недовыполнение бюджета - это всё перевернётся на 180 градусов с осени. Как и курс :-)
Всё IMHO
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