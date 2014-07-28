Додано: Суб 14 кві, 2018 01:46

Vitl написав: orest написав: До теми тіні, обсягу ЧР, питання чому частіше тенденції на ЧР більше впливають на Мб ніж навпаки http://hvylya.net/analytics/economics/u ... omiki.html (тільки описана вершина айсбергу + засвічені перекази заробітчан вже практично рівні МБ)

П.С. Митна "чорна сотня" премєра працює... До теми тіні, обсягу ЧР, питання чому частіше тенденції на ЧР більше впливають на Мб ніж навпаки(тільки описана вершина айсбергу + засвічені перекази заробітчан вже практично рівні МБ)П.С. Митна "чорна сотня" премєра працює...



Мне понравилось описание размаха, но как обычно, я не уловил конкретики по влиянию на курс. Мне понравилось описание размаха, но как обычно, я не уловил конкретики по влиянию на курс.

А экстраполировать результат соседних стран (28% внешнеторгового оборота) на всех партнёров, допустить, что средний процент контрабанды может применяться к любой стране, получаем потенциальную оценку в 20,6 миллиардов долларов.

государство побирается по миру, ища у кого ещё занять денег и в это время через таможенную границу страны ежегодно перемещаются товары, стоимость которых превышает ВСЮ сумму международной помощи Украине.

Ну, с влиянием на курс понятно. А вдруг бы оказалось, что с учётом контрабанды, у нас положит. торгбаланс. Сразу стало бы понятна ситуация с укреплением гривни.Но, насколько я увидел, с учётом контрабанды получается ещё хуже. Не очень внимательно смотрел, но, вроде, везде импортная контрабанда больше экспортной.Статья несколько "зрадофильская". Отмечу пару недостатков.1. Мне представляется абсолютно не логичнымКонтрабанду в соседние страны я понимаю, а контрабанду в какую-нибудь Австралию представить себе не могу. Соответственно, говоря о контрабанде, думаю, вполне можно ограничиться соседями.2. Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью. По РФ автор сам пишет, что расхождение может объясняться поставками в/из Донбасса. Это уменьшает цифру контрабанды.3. Возможно, здесь ещё имеют место оффшорные фокусы. Не знаю, как это делается, никогда с этим не сталкивался, поэтому говорить не могу и не буду. Если это так, то это совсем другой вопрос и др. методы борьбы.4. Автор совершенно не логично складывает цифры экспорта и импорта контрабанды, приводя суммарную 5,931 миллиарда долларов. Понимаю так, что это сделано исключительно для того, чтобы она была побольше - впечатление сильнее.Но вообще, эти цифры совершенно по-разному влияют.а) Отбеливание экспортной контрабанды привело бы к увеличению прихода валюты в страну и, соответственно, увеличению продаж валюты на МБ, т.е. к укреплению гривни. Но это в случае, если сейчас эта валюта остаётся за границей. Реально, думаю, львиная доля (если не вся) валюты, вырученной за контрабанду, приходит в Украину и всё равно продаётся здесь, пусть и на чёрном рынке (гривня нужна для закупки следующих партий товара).Так что по итогу экспортная контрабанда, возможно, вообще никак не влияет на госфинансы.б) Импортная контрабанда. Тут влияние явное и понятное. При белом ввозе товаров был бы уплачен ввозной НДС - 20% тамож. стоимости, кот. пошёл бы в бюджет. Но именно 20%! А автор пищет:Понятно, что "зрада"! Да, 20% тоже деньги, на дороге не валяются, но всё же цифра выйдет далеко не та.Не хочется портить глаза - там слишком мелкие цифры, поэтому считать не стал. Но если предположить, что из суммы 5,931 миллиарда долларов, названной автором, 2/3 это импортная контрабанда, т.е. 4 млрд. долл., то 20% = 800 млн. долл. Цифра, конечно, внушительная, но всё же значительно меньше цифр, кот. оперирует автор.Боюсь, что гораздо большие цифры можно получить, если учесть, как оформляются контейнеры, к примеру, из Китая, когда стоимость товара может уменьшаться в разы. (Опять же не знаю, как дела обстоят сегодня, но не думаю, что существенно изменились). Цифры оценить не берусь, данных, естественно, не знаю.Но, правда, это позволяет украинцам хоть немного дешевле покупать импортные товары.Понимаю, что обманывать гос-во нехорошо. Могу пофантазировать, что если бы всё ввозилось честно, государство могло уменьшить налоги, повысить зарплаты, облегчилась жизнь внутренних производителей. Но кто знает...Практика показала, что многолетнее освобождение от НДС ЗАЗа не привело к улучшению его деятельности и оживлению автопроизводства.