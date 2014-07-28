Пошел полет фантазий. . уже злоупотребил непрофильным, прошу прощения если надоел). (на криптоветке не пишу, потому что как не зайду туда почитать, постоянно собираются обвалисты и тролли, а здесь не хочется сильно злоупотреблять.)
- ну ничё, ты ж начал с того, что на гривну вместо бакса купил бтц - уже пятница, да ещё 13, вечер, бррр - да, иногда прорывает там написать, в основном от того, что в теме по теме практически никого и ничего нет, появились пару майнеров в последнее время более адекватных, и усё
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:До теми тіні, обсягу ЧР, питання чому частіше тенденції на ЧР більше впливають на Мб ніж навпаки http://hvylya.net/analytics/economics/u ... omiki.html (тільки описана вершина айсбергу + засвічені перекази заробітчан вже практично рівні МБ) П.С. Митна "чорна сотня" премєра працює...
Мне понравилось описание размаха, но как обычно, я не уловил конкретики по влиянию на курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Мысли вслух... - опять пошли вбросы о возможном вторжении рашавойск, обычно это происходит в периоды кризиса власти(дай Бог, чтобы и сейчас как обычно) - ещё неделю назад транш мвф нам был как бы уже не нужен.Я тогда предполагал и писал. что потому, что нам его не дают.А нынче опять заговорили о помощи и мвф и гурьбой остальных, вдруг опять понадобился, т к опять пообещали - кстати, пусть не обижаются все подряд, пытавшиеся ответить на вопрос, но внятного и вразумительного ответа не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30.Это пока остаётся тайной и причины мы узнаем позже, но налицо какая то подмена понятий, фактов, цифр...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30.
либо загонялы и нас ждет ЭОК 25,24,23,22, ... либо шото знают, чего мы не знаем - когда все расслабятся - ракетонька вверх либо нужно показать перемогу перед народом "думали/готовились, что будет всё плохо, а получилось не так уж и плохо - перемога". . а может какие-то технические танцы перед мвф, чтоб был повод поскиглыты или наоборот тоже показать перемогу перед ними.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 13 кві, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:До теми тіні, обсягу ЧР, питання чому частіше тенденції на ЧР більше впливають на Мб ніж навпаки http://hvylya.net/analytics/economics/u ... omiki.html (тільки описана вершина айсбергу + засвічені перекази заробітчан вже практично рівні МБ) П.С. Митна "чорна сотня" премєра працює...
Мне понравилось описание размаха, но как обычно, я не уловил конкретики по влиянию на курс.
Ну, с влиянием на курс понятно. А вдруг бы оказалось, что с учётом контрабанды, у нас положит. торгбаланс. Сразу стало бы понятна ситуация с укреплением гривни. Но, насколько я увидел, с учётом контрабанды получается ещё хуже. Не очень внимательно смотрел, но, вроде, везде импортная контрабанда больше экспортной. Статья несколько "зрадофильская". Отмечу пару недостатков. 1. Мне представляется абсолютно не логичным
А экстраполировать результат соседних стран (28% внешнеторгового оборота) на всех партнёров, допустить, что средний процент контрабанды может применяться к любой стране, получаем потенциальную оценку в 20,6 миллиардов долларов.
Контрабанду в соседние страны я понимаю, а контрабанду в какую-нибудь Австралию представить себе не могу. Соответственно, говоря о контрабанде, думаю, вполне можно ограничиться соседями. 2. Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью. По РФ автор сам пишет, что расхождение может объясняться поставками в/из Донбасса. Это уменьшает цифру контрабанды. 3. Возможно, здесь ещё имеют место оффшорные фокусы. Не знаю, как это делается, никогда с этим не сталкивался, поэтому говорить не могу и не буду. Если это так, то это совсем другой вопрос и др. методы борьбы. 4. Автор совершенно не логично складывает цифры экспорта и импорта контрабанды, приводя суммарную 5,931 миллиарда долларов. Понимаю так, что это сделано исключительно для того, чтобы она была побольше - впечатление сильнее. Но вообще, эти цифры совершенно по-разному влияют. а) Отбеливание экспортной контрабанды привело бы к увеличению прихода валюты в страну и, соответственно, увеличению продаж валюты на МБ, т.е. к укреплению гривни. Но это в случае, если сейчас эта валюта остаётся за границей. Реально, думаю, львиная доля (если не вся) валюты, вырученной за контрабанду, приходит в Украину и всё равно продаётся здесь, пусть и на чёрном рынке (гривня нужна для закупки следующих партий товара). Так что по итогу экспортная контрабанда, возможно, вообще никак не влияет на госфинансы. б) Импортная контрабанда. Тут влияние явное и понятное. При белом ввозе товаров был бы уплачен ввозной НДС - 20% тамож. стоимости, кот. пошёл бы в бюджет. Но именно 20%! А автор пищет:
государство побирается по миру, ища у кого ещё занять денег и в это время через таможенную границу страны ежегодно перемещаются товары, стоимость которых превышает ВСЮ сумму международной помощи Украине.
Понятно, что "зрада"! Да, 20% тоже деньги, на дороге не валяются, но всё же цифра выйдет далеко не та. Не хочется портить глаза - там слишком мелкие цифры, поэтому считать не стал. Но если предположить, что из суммы 5,931 миллиарда долларов, названной автором, 2/3 это импортная контрабанда, т.е. 4 млрд. долл., то 20% = 800 млн. долл. Цифра, конечно, внушительная, но всё же значительно меньше цифр, кот. оперирует автор. Боюсь, что гораздо большие цифры можно получить, если учесть, как оформляются контейнеры, к примеру, из Китая, когда стоимость товара может уменьшаться в разы. (Опять же не знаю, как дела обстоят сегодня, но не думаю, что существенно изменились). Цифры оценить не берусь, данных, естественно, не знаю. Но, правда, это позволяет украинцам хоть немного дешевле покупать импортные товары. Понимаю, что обманывать гос-во нехорошо. Могу пофантазировать, что если бы всё ввозилось честно, государство могло уменьшить налоги, повысить зарплаты, облегчилась жизнь внутренних производителей. Но кто знает... Практика показала, что многолетнее освобождение от НДС ЗАЗа не привело к улучшению его деятельности и оживлению автопроизводства.
Vitl О возможном вторжении. Всё, конечно, возможно, но, по-моему, весьма маловероятно. Вспоминается старая притча о пастушонке, кот. несколько раз в шутку (чтобы попугать) кричал: "Волки, волки!", люди прибегали на помощь и видели, что никаких волков нет. А когда волки действительно напали, на его крики уже никто не прибежал, и волки вырезали половину стада. А по курсам - поживём, увидим. Допускаю, что нам огласили пессимистический (реальный?) сценарий, а каким-то чудом сработает оптимистический. К примеру, Газпром вернёт 2,6 млрд. долл. + Нафтогаз ещё отсудит у Газпрома 15 млрд., о кот. сейчас начали говорить (не пойму, правда, за что). Или вдруг процентов на 40-50 вырастут цены на зерно и металл и при этом вдвое упадут цены на нефть-газ. Ну, или прилетят на помощь марсиане.
Vitl написав:но внятного и вразумительного ответа не дал вообще никто - почему принят бюджетный курс 29,30
Налить много гривны в соцпакетах перед выборами, старый испытанный способ, всегда действовал, тут 29,30 вполне реал. Так что еще не вечер. Хотя вопрос, когда начнут поливать. Будь я в предвыборном штабе Петра Алексеевича, я бы посоветовал не спешить. А наливать где-то с 1 января 2019 года, сделать что-нибудь такое запоминающее - типа минимальную зарплату 5-6 тысяч гривен. Одновременно на квартал до выборов прикрутив административно курс, чтобы люди перед выборами могли купить себе больше долларов или импортных подарков.
ЛАД написав:Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью.
НАК «Нафтогаз Украины» не позволит превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом в случае снижения «Газпром» транзита газа через территорию Украины после завершения срока действия транзитного контракта в 2019 году.
Об этом во время 11-го Киевского форума по вопросам безопасности заявил уполномоченный по работе с государственными органами «Нафтогаза» Вадим Гламаздин, передает УНИАН.
«Нафтогаз» просчитывает варианты того, что будет. И конечно же, ни «Нафтогазу», ни стране не нужно, чтобы система превратилась в металлолом. У нас есть сценарий, мы понимаем, что и как мы будем делать. Мы понимаем, что мы точно не превратим систему в металлолом», — сказал он.
При этом представитель «Нафтогаза» не стал раскрывать детали плана по заполнению ГТС в случае падения объемов транзита российского газа.
«Украина сможет обеспечить себя газом и точно не останется замерзать», — добавил Гламаздин.