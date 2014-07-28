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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:36

  freeze написав:...........
А наливать где-то с 1 января 2019 года, сделать что-нибудь такое запоминающее - типа минимальную зарплату 5-6 тысяч гривен.

Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут. :)

  ЛАД написав:Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью.

А Бацька этим не удивлен.

Почему? Он высказывался на эту тему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:37

  ЛАД написав:А что он имеет ввиду, когда обещает, что система не превратится в металлолом? Кто-нибудь знает?


))) https://www.youtube.com/watch?v=ty-ymKiKXxo
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33

Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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