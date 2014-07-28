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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:36

  freeze написав:...........
А наливать где-то с 1 января 2019 года, сделать что-нибудь такое запоминающее - типа минимальную зарплату 5-6 тысяч гривен.

Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут. :)

  ЛАД написав:Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью.

А Бацька этим не удивлен.

Почему? Он высказывался на эту тему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:37

  ЛАД написав:А что он имеет ввиду, когда обещает, что система не превратится в металлолом? Кто-нибудь знает?


))) https://www.youtube.com/watch?v=ty-ymKiKXxo
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33

Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:41

  Vitl написав:..... Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.

Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:03

  ЛАД написав:
  Vitl написав:..... Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.

Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.


Я имею ввиду то, что пока точно непонятно, как высчитали объявленный курс, откуда он взялся.Ну не с неба ж свалился.Т е что то умножали, плюсовали, отнимали.Т е как я выразился образовалась некая формула, при вычислении которой появилось на свет 29,3.Формулу эту делали , как я заметил, специалисты.Нужно понимать, что даже если самый высокий руководитель типа министр тупой. то он имеет замов и советников компенсирующих его тупизну .Поэтому я более чем уверен, что курс был рассчитан верно с учётом тех составляющих формулы, которые были в момент расчёта.И теперь утверждаю, что из формулы что то убрали, изменили.И связано это с изменением финансовой политики, завязанной на кредитование.Говорить, что нам неожиданно упали на голову миллиардные поступления от экспорта или таможни очень наивно, всё это оценивается и погрешность не более нескольких процентов.
ПС склоняюсь к простому тут уже высказанному мнению, что наверстаем...поэтому из зелёного танка я вылазить не собираюсь, наоборот броню буду наращивать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

http://veselka.mobi/12apr18/story1.html Это тот самый анекдот. Кстати, кто помнит первоначальное значение слова анекдот?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:27

  Очкарик написав:http://veselka.mobi/12apr18/story1.html Это тот самый анекдот. Кстати, кто помнит первоначальное значение слова анекдот?


Я писал по твоему посту, что в интернете эта история размножилась на несколько знаменитых воротил.А по крипте в данном случае ещё рано что то присовокупливать.Точно так же кто то и доллар по 40 покупал и что теперь :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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